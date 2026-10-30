Komunistyczna Partia Chin potwierdziła wykluczenie ze swoich szeregów 33 urzędników. Wśród nich znalazł się były członek Biura Politycznego Ma Xinzhui oraz wysoki rangą wojskowy Zhang Yuxia, który należał do kierownictwa sił zbrojnych ChRL i spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie.

Zhang Yuxia omawiał z rosyjskim przywódcą kwestie współpracy wojskowej.

Zhang Yuxia pełnił wcześniej funkcję zastępcy przewodniczącego Centralnej Rady Wojskowej Chin – organu sprawującego dowództwo nad siłami zbrojnymi kraju. Był również członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

W listopadzie 2023 roku Zhang Yuxia stanął na czele chińskiej delegacji wojskowej, która przybyła do Moskwy na rozmowy z rosyjskim kierownictwem. Spotkał się tam z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem oraz ówczesnym ministrem obrony Siergiejem Szojgu.

Jednym z głównych tematów spotkań była współpraca wojskowo-techniczna między Chinami a Rosją. Zhang Yuxia oświadczył, że delegacja przybyła w celu realizacji porozumień osiągniętych przez przywódców obu krajów, a także w celu udziału w posiedzeniu międzyrządowej komisji ds. współpracy wojskowo-technicznej.

Podczas rozmów Putin wezwał do pogłębienia współpracy w sferze wojskowej, w szczególności w dziedzinie zaawansowanych technologii. Rosyjski dyktator oddzielnie wspomniał o systemach kosmicznych, satelitach na wysokich orbitach oraz przyszłościowych rodzajach uzbrojenia.

Zhang Yuxia ze swojej strony zadeklarował gotowość Chin do wzmacniania więzi wojskowych z Rosją. Wyraził również „szacunek” dla Moskwy za zdolność do przeciwstawiania się presji sankcji zachodnich.

Decyzja dotycząca Zhang Yuxia została podjęta w ramach dochodzenia partyjnego. Został on oskarżony o poważne naruszenia dyscypliny partyjnej i przepisów państwowych. Szczegółowe okoliczności sprawy wymagają oddzielnego potwierdzenia.

Informacja ta zawarta jest w komunikacie z piątego plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, opublikowanym przez chińskie media państwowe 29 października.

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