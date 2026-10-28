英国平等与人权委员会（EHRC）提议赋予员工一项法定权利，使其能够获取从事类似工作的同事的薪资信息。该机构认为，这将有助于防止薪酬歧视，尤其是针对女性的歧视，《卫报》报道。

提议披露哪些信息

EHRC是在回应政府审查同工同酬立法的提议时提交这些建议的。委员会认为，如果员工怀疑其他雇员因从事可比工作而获得更高报酬，他们应获得知情透明权。

提议允许员工要求获得同事的年薪和工作时长数据，以及奖金、加班费和职位描述。他们还可以要求获得有关职位评估的信息：职位等级、薪资基准、内部评估以及此类评估的最终记录。

此外，EHRC提议允许员工要求按基本年薪和工作时长，了解类似团队中员工的排名。如果提供的数据被认为不准确或不完整，员工应能够要求补充信息。

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雇主的答复和薪资历史

英国大臣正在考虑要求雇主答复员工有关同事薪酬的问卷。此类机制此前曾存在，但作为减轻企业监管负担政策的一部分，于2014年被取消。

EHRC强调，应要求雇主在规定期限内作出答复。委员会评估认为，如果没有这一要求，公司可能拖延答复、含糊其辞，或完全不作答。

委员会还呼吁禁止雇主询问求职者当前的薪资。根据国家统计局的数据，截至4月，在英国全职工作的女性平均比男性少赚6.8%。EHRC认为，薪酬透明以及停止询问薪资历史，能够缩小薪酬差距并减少对女性的歧视。

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