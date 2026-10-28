Trump publicznie wyśmiewa swoją żonę: co to mówi o ich związku

Prezydent USA Donald Trump raczej nie będzie ubiegał się o tytuł „mężczyzny roku”, ponieważ w przededniu wyborów uzupełniających aktywnie prowadzi kampanię na rzecz republikanów i nierzadko żartuje ze swojej żony.

W zeszłym tygodniu podczas dwóch wystąpień Trump zażartował na temat pierwszej damy Melanii Trump. W szczególności powiedział, że jego żonie nie podobają się dwie z jego charakterystycznych wybryków: skecze na temat sportowców transpłciowych oraz specyficzny, przerywany taniec do piosenki „YMCA”.

Żarty Trumpa

Podczas wiecu w Wasilli (stan Alaska) Trump wspomniał, że jego żona uważa, iż powinien przestać żartować na temat sportowców transpłciowych. Prezydent podburzył tłum, wzywając obecnych do poparcia go w wykonaniu parodii, której ona „nie znosi”, a którą on sam uważa za „całkiem fajną”. Kiedy publiczność wybuchła oklaskami, Trump ponownie to zrobił.

Następnego dnia, podczas wiecu w Bullhead City (stan Arizona), Trump ponownie zaczął żartować na temat transseksualnego ciężarowca, a potem powiedział: „Moja żona po prostu wariuje z mojego powodu”.

Według niego Melania Trump „nienawidzi” tych wybryków. Dodał: „Mówi: »Jesteś prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie przystoi ci tak się zachowywać«”.

Mimo to natychmiast zaczął naśladować sportowca, który z głośnym chrząknięciem unosi sztangę nad głowę.

Prezydent USA opowiedział również, że pierwsza dama uważa jego charakterystyczny taniec do utworu „YMCA” za nieco nieodpowiedni dla jego urzędu. „Mówi: »Powinieneś po prostu zejść ze sceny, lekko machając ręką«” – zauważył Trump.

Nazywając „YMCA” „gejowskim hymnem narodowym” i twierdząc, że ta piosenka pomogła mu zdobyć „największe poparcie wśród gejów spośród wszystkich republikanów w historii”, ponownie powrócił do wyśmiewania swojej żony.

„Mówi: »Nie tańcz, kiedy schodzisz ze sceny, kochanie«” – kontynuował Trump. „Bardzo cię kocham, ale proszę, nie rób tego”.

Opinie ekspertów

Jeśli w Białym Domu istnieje „budka dla psów” (miejsce, do którego wysyła się winnych mężczyzn), to Trump najwyraźniej właśnie tam trafił — przynajmniej tak uważają terapeuci rodzinni.

„Podobnie jak wszystko inne, co robi Trump, jego wybryk na wiecu to oczywiście opowieść o nim samym, a Melania w tej sytuacji pełni rolę „gruszki do bicia”” – zauważa Amy Begel, terapeutka z Szkoły Medycznej w Nowym Jorku.

Według niej ulubiony sposób Trumpa na sprawowanie władzy często wiąże się z przejawami okrucieństwa i poniżania. W każdej relacji — nie tylko w rodzinie Trumpów — wystawianie partnera na pośmiewisko, by rozbawić publiczność, oznacza zdradę zaufania.

„To gra z ogniem. Podobnie jak w przypadku samego Trumpa, jest to demonstracja władzy, próba samopotwierdzenia się kosztem drugiej osoby, co graniczy z poniżaniem” — dodała ekspertka.

Greg Kaison, psycholog z Los Angeles (Kalifornia), zgadza się z tym. Zauważa on: choć Trump stara się przedstawić to jako żart lub swobodną wymianę zdań z publicznością, w jego wypowiedziach na temat Melanii wyczuwa się „wrogi humor” i kpiny, co może być odebrane jako lekceważenie.

„Nie tylko ignoruje radę, którą ona mu udzieliła w cztery oczy, ale także ujawnia ją publicznie, zachęcając obecnych do śmiechu z tej sytuacji” – mówi Kaison.

Sam fakt zignorowania rady partnerki nie jest jeszcze przejawem lekceważenia, jednak wyśmiewanie jej przed publicznością – to z pewnością może świadczyć o lekceważącym podejściu – wyjaśnił Kaison.

O tym pisze Huff Post.

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