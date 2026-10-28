特朗普公开调侃妻子：这反映了他们之间的关系如何

美国总统唐纳德·特朗普恐怕很难当选“年度人物”，因为在中期选举前夕，他正积极为共和党人助选，还经常拿自己的妻子开玩笑。

上周，特朗普在两次演讲中都拿第一夫人梅拉尼娅·特朗普开了玩笑。 他特别提到，妻子不喜欢他那两项标志性的“花招”：关于跨性别运动员的小短剧，以及伴着《YMCA》歌曲跳的那种独特而断续的舞蹈。

特朗普的玩笑

在阿拉斯加州瓦西利市的一场集会上，特朗普提到，他的妻子认为他应该停止拿跨性别运动员开玩笑。 总统煽动人群，呼吁在场者支持他表演那个她“讨厌”、而他本人却认为“相当酷”的模仿秀。当观众爆发出热烈掌声时，特朗普再次表演了这一段。

次日，在亚利桑那州布尔黑德市举行的集会上，特朗普再次拿一名跨性别举重运动员开玩笑，随后说道：“我妻子因为我简直要发疯了。”

据他所说，梅拉尼娅·特朗普“讨厌”这些把戏。他补充道：“她说：‘你可是美国总统，不该做这种事。’”

尽管如此，他还是立刻开始模仿那位运动员，一边发出响亮的嘶吼，一边将杠铃举过头顶。

美国总统还透露，第一夫人认为他在《YMCA》伴奏下跳的那套招牌舞，与他的总统身份有些不符。“她说：‘你应该只是轻轻挥挥手，然后走下舞台’，”特朗普说道。

他将《YMCA》称为“同性恋的国歌”，并声称这首歌帮助他在“历史上所有共和党人中获得了同性恋群体最大的支持”，随后他又再次调侃起妻子。

“她说：‘亲爱的，你下台时别跳舞了，’”特朗普继续说道，“我非常爱你，但请别这么做。”

专家观点

如果白宫里真有“狗窝”（指被送往那里受罚的男性），那么特朗普似乎正身处其中——至少家庭治疗师们是这么认为的。

“就像特朗普做的其他所有事情一样，他在集会上搞的这出闹剧，当然是一个关于他自己的故事， 而梅拉尼娅在此情境中则沦为‘出气筒’，”纽约医学院的治疗师艾米·贝格尔指出。

据她介绍，特朗普惯用的权力行使方式往往伴随着残酷和羞辱的表现。在任何关系中——不仅限于特朗普一家——为了取悦观众而让伴侣难堪，就意味着背叛了信任。

“这无异于玩火。就像特朗普本人一样，这是对权力的展示，是试图以牺牲他人为代价来确立自我，这种行为已接近羞辱的边缘，”这位专家补充道。

来自加利福尼亚州洛杉矶的心理学家格雷格·凯森对此表示赞同。 他指出：尽管特朗普试图将此包装成玩笑或与观众的轻松互动，但在他关于梅拉尼娅的言论中，能感受到“敌意的幽默”和嘲弄，这可能会被视为轻蔑。

“他不仅无视她当面给他的建议，还将此事公之于众，还煽动在场人士对此发笑，”凯森说道。

凯森解释道，单纯无视伴侣的建议本身并不构成轻蔑，但在观众面前嘲笑她的建议，无疑可能表明一种轻蔑的态度。

《赫芬顿邮报》对此进行了报道。

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