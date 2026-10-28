德国可能放弃将育儿津贴Elterngeld的最长发放期限从14个月缩短至12个月的计划。正如The Local Germany报道，ARD获得的一份家庭事务部文件指出，新父母仍将有权领取最长14个月的津贴。

此前，来自基督教民主联盟的教育和家庭事务部长卡琳·普里恩曾表示，作为一项大规模改革的一部分，计划将最长发放期限缩短至12个月。

4-6-4模式

根据更新后的提案，津贴发放总时长将为最多14个月。其中4个月将分配给母亲，另外4个月分配给父亲，剩余6个月父母可自行决定如何分配。

该提案还建议允许父母双方不受限制地同时领取Elterngeld。单亲家长将可领取最长14个月的津贴。政府旨在鼓励父母更均衡地分担儿童照护。

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发放金额

在分配给每位家长的4个月内，补偿金额应为净收入的80%，而非目前的65%。在其余月份，提议将其降至净收入的50%。

该部还计划将每月最低发放额从300欧元提高至330欧元，最高发放额从1800欧元提高至1900欧元。2026年，Elterngeld每月金额为300至1800欧元，具体取决于孩子出生前的净收入。

自2025年4月起，应税年收入超过17.5万欧元的夫妇和单亲家长无权获得该津贴。官方数据显示，2025年共有161万人领取Elterngeld，其中包括119万名女性和41.7万名男性。该改革是为弥补资金缺口而采取的节约措施的一部分。

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