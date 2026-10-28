Niemcy mogą zrezygnować ze skrócenia maksymalnego okresu wypłaty zasiłku rodzicielskiego Elterngeld z 14 do 12 miesięcy. Jak informuje The Local Germany, w dokumencie Ministerstwa ds. Rodziny, do którego dotarł nadawca ARD, wskazano, że nowi rodzice nadal będą mieli prawo do świadczeń przez maksymalnie 14 miesięcy.

Wcześniej minister edukacji i ds. rodziny Karin Prien z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej oświadczyła, że w ramach szeroko zakrojonej reformy planowane jest skrócenie maksymalnego okresu wypłat do 12 miesięcy.

Model 4-6-4

Zgodnie ze zaktualizowaną propozycją łączny okres wypłat wyniesie maksymalnie 14 miesięcy. Cztery miesiące będą przypisane matce, kolejne cztery ojcu, a pozostałe sześć miesięcy rodzice będą mogli podzielić między siebie według własnego uznania.

Proponuje się również, aby oboje rodzice mogli jednocześnie otrzymywać Elterngeld bez ograniczeń. Samotni rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie przez maksymalnie 14 miesięcy. Rząd chce zachęcić rodziców do bardziej równomiernego dzielenia się opieką nad dzieckiem.

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Wysokość świadczeń

W ciągu czterech miesięcy przypisanych każdemu z rodziców rekompensata ma wynosić 80% dochodu netto zamiast obecnych 65%. W pozostałych miesiącach proponuje się jej obniżenie do 50% dochodu netto.

Ministerstwo planuje również podnieść minimalne miesięczne świadczenie z 300 do 330 euro, a maksymalne z 1800 do 1900 euro. W 2026 roku Elterngeld wynosi od 300 do 1800 euro miesięcznie, w zależności od dochodu netto przed narodzinami dziecka.

Od kwietnia 2025 roku do świadczenia nie mają prawa pary i samotni rodzice z rocznym dochodem podlegającym opodatkowaniu przekraczającym 175 tys. euro. Według oficjalnych danych w 2025 roku Elterngeld otrzymywało 1,61 mln osób, w tym 1,19 mln kobiet i 417 tys. mężczyzn. Reforma jest częścią działań oszczędnościowych mających pokryć niedobór finansowania.

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