Германия может отказаться от сокращения максимального срока выплаты родительского пособия Elterngeld с 14 до 12 месяцев. Как сообщает The Local Germany, в документе Министерства по делам семьи, который получил телеканал ARD, указано, что новые родители и далее будут иметь право на выплаты в течение до 14 месяцев.

Ранее министр образования и по делам семьи Карин Приен из Христианско-демократического союза заявляла, что в рамках масштабной реформы максимальный период выплат планируют сократить до 12 месяцев.

Модель 4-6-4

Согласно обновленному предложению, общая продолжительность выплат составит до 14 месяцев. Четыре месяца будут закреплены за матерью, еще четыре — за отцом, а оставшиеся шесть месяцев родители смогут распределить между собой по своему усмотрению.

Также предлагается разрешить обоим родителям одновременно получать Elterngeld без ограничений. Одинокие родители смогут получать пособие в течение до 14 месяцев. Правительство стремится побудить родителей более равномерно делить уход за ребенком.

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Размеры выплат

В течение четырех месяцев, закрепленных за каждым из родителей, компенсация должна составлять 80% чистого дохода вместо нынешних 65%. В остальные месяцы ее предлагают снизить до 50% чистого дохода.

Министерство также планирует повысить минимальную ежемесячную выплату с 300 до 330 евро, а максимальную — с 1800 до 1900 евро. В 2026 году Elterngeld составляет от 300 до 1800 евро в месяц в зависимости от чистого дохода до рождения ребенка.

С апреля 2025 года право на пособие не имеют пары и одинокие родители с налогооблагаемым годовым доходом свыше 175 тысяч евро. По официальным данным, в 2025 году Elterngeld получали 1,61 млн человек, в том числе 1,19 млн женщин и 417 тысяч мужчин. Реформа является частью мер экономии для покрытия дефицита финансирования.

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