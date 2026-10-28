在波兰，国家选举委员会主席西尔韦斯特·马尔齐尼亚克请求众议院议长弗沃济米日·恰扎斯蒂调整选区及分配给各选区的议员席位数量。正如Interia报道，该委员会指出，现行选区划分由《选举法典》附件确定，违反了法典的规定。

修改期限

根据《选举法典》，当选区因行政区划变化，或选区内及全国人口数量变化而不再符合法律要求时，国家选举委员会必须通报需要重新审查选区。

马尔齐尼亚克提醒称，众议院必须在确定众议院选举日期前最迟三个月作出修改。根据Interia的信息，议会必须在2027年5月15日前解决这一问题。

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众议院和参议院席位

国家选举委员会在信中列出了根据《选举法典》需要调整的具体选区。大多数情况下，建议增加或取消一个议员席位。对于覆盖华沙周边地区的第20号选区，委员会建议增加三个席位。

委员会还提出了参议院选举改革问题。在小波兰省和马佐夫舍省，相对于人口数量，当选参议员人数不足；而在西里西亚省则过多。国家选举委员会还指出，喀尔巴阡山省有五个参议院席位，而卢布林省有六个，尽管喀尔巴阡山省人口多出超过7万人。

此前，波兰议会通过了一项旨在解决选区问题的法律，但总统卡罗尔·纳夫罗茨基否决了该法。他解释说，在议会选举前一年修改选举规则将是错误的。该文件还提高了选区选举委员会成员候选人的要求。

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