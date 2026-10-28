W Polsce przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z prośbą o zmianę okręgów wyborczych oraz liczby mandatów poselskich przypisanych do nich. Jak informuje Interia, komisja wskazała, że obecny podział na okręgi, określony w załącznikach do Kodeksu wyborczego, narusza jego przepisy.

Termin wprowadzenia zmian

Zgodnie z Kodeksem wyborczym Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek informować o potrzebie zmiany okręgów, gdy przestają one spełniać wymogi ustawowe w związku ze zmianami podziału administracyjnego lub liczby ludności w okręgach albo w kraju.

Marciniak przypomniał, że Sejm powinien wprowadzić zmiany nie później niż na trzy miesiące przed dniem zarządzenia wyborów do Sejmu. Według Interii parlament musi rozwiązać tę kwestię do 15 maja 2027 roku.

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Mandaty do Sejmu i Senatu

W piśmie PKW wskazała konkretne okręgi, które wymagają korekty zgodnie z Kodeksem wyborczym. W większości przypadków proponuje się dodanie lub odebranie jednego mandatu poselskiego. W przypadku okręgu wyborczego nr 20, obejmującego tereny wokół Warszawy, komisja proponuje dodanie trzech mandatów.

Komisja poruszyła także kwestię zmian w wyborach do Senatu. W województwach małopolskim i mazowieckim liczba wybieranych senatorów jest niewystarczająca w stosunku do liczby ludności, natomiast w województwie śląskim jest zbyt duża. PKW wskazała również na różnicę między województwem podkarpackim, które ma pięć mandatów senatorskich, a województwem lubelskim, które ma ich sześć, choć liczba ludności województwa podkarpackiego jest większa o ponad 70 tys. osób.

Wcześniej polski parlament uchwalił ustawę mającą rozwiązać problem okręgów, jednak prezydent Karol Nawrocki zawetował ją. Wyjaśniał, że zmiana zasad wyborczych na rok przed wyborami parlamentarnymi byłaby błędem. Dokument zaostrzał również wymagania wobec kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych.

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