В Польше председатель Государственной избирательной комиссии Сильвестер Марциняк обратился к маршалу Сейма Влодзимежу Чажастому с просьбой изменить избирательные округа и количество депутатских мандатов, закреплённых за ними. Как сообщает Interia, комиссия отметила, что действующее деление на округа, определённое в приложениях к Избирательному кодексу, нарушает его положения.

Срок для внесения изменений

Согласно Избирательному кодексу, Государственная избирательная комиссия должна уведомлять о необходимости пересмотра округов, когда они перестают соответствовать законодательным требованиям из-за изменений административного устройства или численности населения в округах либо в стране.

Марциняк напомнил, что Сейм должен внести изменения не позднее чем за три месяца до дня назначения выборов в Сейм. По данным Interia, парламент должен решить этот вопрос до 15 мая 2027 года.

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Мандаты в Сейм и Сенат

В письме Госизбирком назвал конкретные округа, которые требуют корректировки в соответствии с Избирательным кодексом. В основном предлагается добавить или убрать один депутатский мандат. Для избирательного округа №20, который охватывает территории вокруг Варшавы, комиссия предлагает добавить три мандата.

Комиссия также подняла вопрос об изменениях на выборах в Сенат. В Малопольском и Мазовецком воеводствах число избираемых сенаторов недостаточно по отношению к численности населения, тогда как в Силезском воеводстве оно слишком велико. Госизбирком также указал на разницу между Подкарпатским воеводством, имеющим пять сенаторских мандатов, и Люблинским, имеющим шесть, хотя население Подкарпатского воеводства больше более чем на 70 тысяч человек.

Ранее польский парламент принял закон, призванный урегулировать проблему округов, однако президент Кароль Навроцкий наложил на него вето. Он объяснял это тем, что менять правила выборов за год до парламентских выборов было бы ошибкой. Документ также ужесточал требования к кандидатам в члены окружных избирательных комиссий.

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