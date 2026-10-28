Президент США Дональд Трамп вряд ли претендует на звание «мужчины года», ведь в преддверии промежуточных выборов он активно ведет кампанию в поддержку республиканцев и нередко шутит над своей женой.

На прошлой неделе во время двух выступлений Трамп пошутил над первой леди Меланией Трамп. В частности, он рассказал, что жене не нравятся две его характерные выходки: сценки на тему трансгендерных спортсменов и своеобразный отрывочный танец под песню YMCA.

Шутки Трампа

На митинге в Василье (штат Аляска) Трамп упомянул, что его жена считает, будто ему стоит перестать шутить о трансгендерных спортсменах. Президент взбудоражил толпу, призвав присутствующих поддержать его в том, чтобы он исполнил пародию, которую она «ненавидит», а сам он считает «довольно крутой». Когда публика взорвалась аплодисментами, Трамп снова это сделал.

На следующий день, во время митинга в Буллхед-Сити (штат Аризона), Трамп снова начал шутить о трансгендерном тяжелоатлете, а затем сказал: «Моя жена из-за меня просто с ума сходит».

По его словам, Мелания Трамп «ненавидит» эти выходки. Он добавил: «Она говорит: „Ты же президент Соединённых Штатов, тебе не приличествует так поступать“».

Несмотря на это, он тут же начал изображать спортсмена, который с громким кряхтением поднимает штангу над головой.

Президент США также рассказал, что первой леди кажется несколько неуместным для его должности его фирменный танец под «YMCA». «Она говорит: „Тебе стоит просто уйти со сцены, слегка помахав рукой“», — отметил Трамп.

Назвав «YMCA» «гейским национальным гимном» и заявив, что эта песня помогла ему получить «самую большую поддержку среди геев из всех республиканцев в истории», он снова вернулся к насмешкам над женой.

«Она говорит: „Не надо танцевать, когда уходишь со сцены, дорогой“», — продолжил Трамп. «Я тебя очень люблю, но, пожалуйста, не делай этого».

Мнения экспертов

Если в Белом доме существует «собачья будка» (место, куда отправляют виновных мужчин), то Трамп, похоже, именно туда и попал — по крайней мере, так считают семейные терапевты.

«Как и всё остальное, что делает Трамп, его выходка на митинге — это, конечно же, история о нём самом, а Мелания в этой ситуации выступает в роли «груши для битья»», — отмечает Эми Бегел, терапевт из Медицинской школы в Нью-Йорке.

По её словам, излюбленный способ Трампа осуществлять власть часто сопровождается проявлениями жестокости и унижения. В любых отношениях — не только в семье Трампов — подставить партнёра ради того, чтобы рассмешить публику, означает предать доверие.

«Это игра с огнём. Как и в случае с самим Трампом, это демонстрация власти, попытка самоутвердиться за счёт другого, что граничит с унижением», — добавила эксперт.

Грег Кейсон, психолог из Лос-Анджелеса (Калифорния), согласен с этим. Он отмечает: хотя Трамп пытается преподнести это как шутку или легкомысленное общение с залом, в его высказываниях о Мелании чувствуется «враждебный юмор» и насмешка, что может восприниматься как пренебрежение.

«Он не только игнорирует совет, который она дала ему с глазу на глаз, но и выносит его на публику, призывая присутствующих посмеяться над этим», — говорит Кейсон.

Сам по себе факт игнорирования совета партнёра ещё не является пренебрежением, однако высмеивание его перед аудиторией — это, безусловно, может свидетельствовать о пренебрежительном отношении, пояснил Кейсон.

Об этом пишет Huff Post.

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