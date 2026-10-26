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Президент США Дональд Трамп згадав про зовнішність реперки Нікі Мінаж під час виступу на мітингу республіканців у штаті Мічиган. Згодом артистка приєдналася до нього на сцені, похвалила його роботу та закликала підтримати кандидатів від Республіканської партії.

Трамп представив Мінаж як королеву репу та пожартував, що вона привертає до себе чимало уваги. Реперка з’явилася перед публікою в костюмі Gucci, висловила підтримку президенту й заявила, що пишається можливістю співпрацювати з його адміністрацією.

Варто зазначити, що Нікі Мінаж торік втратила 10 мільйонів підписників в Instagram через активну підтримку президента США Дональда Трампа

Перед появою артистки на сцені Трамп під час промови окремо згадав її сідниці, заявивши, що їх важко не помітити. Його слова викликали бурхливу реакцію присутніх, а відео з моментом швидко поширилося в мережі. Деякі користувачі розкритикували висловлювання президента, назвавши їх недоречною сексуалізацією зовнішності артистки.

"До речі, я щойно вже задивлявся на гарну дупу. Нікі Мінаж. Таке важко пропустити", - сказав президент у прямому ефірі мітингу.

"Гаразд, я повернуся до теми. Перепрошую. Сподіваюся, Нікі не образилася - ми ж її любимо. Вона з нами вже давно", - додав Трамп, ніби зрозумівши, що його вислів - це вже занадто.

Схоже, цим коментарем Дональд також зробив відсилку на свою недавню фразу про сідниці колег, на які він… задивлявся:

"Я подивився на його дупу. Раніше я ніколи такого не робив із чоловіком. Якщо не для протоколу - з жінками так, а з чоловіками - ні".

Реакція мережі не змусила себе чекати.

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