Prezydent USA Donald Trump nawiązał do wyglądu raperki Nicki Minaj podczas przemówienia na wiecu republikanów w stanie Michigan. Następnie artystka dołączyła do niego na scenie, pochwaliła jego pracę i wezwała do poparcia kandydatów Partii Republikańskiej.

Trump przedstawił Minaj jako królową rapu i zażartował, że przyciąga ona do siebie sporo uwagi. Raperka pojawiła się przed publicznością w stroju marki Gucci, wyraziła poparcie dla prezydenta i oświadczyła, że jest dumna z możliwości współpracy z jego administracją.

Warto zauważyć, że w zeszłym roku Nicki Minaj straciła 10 milionów obserwujących na Instagramie z powodu aktywnego poparcia dla prezydenta USA Donalda Trumpa

Przed pojawieniem się artystki na scenie Trump w swoim przemówieniu osobno wspomniał o jej pośladkach, stwierdzając, że trudno ich nie zauważyć. Jego słowa wywołały burzliwą reakcję zgromadzonych, a nagranie z tego momentu szybko rozeszło się w sieci. Niektórzy użytkownicy skrytykowali wypowiedź prezydenta, nazywając ją nieodpowiednią seksualizacją wyglądu artystki.

„A tak przy okazji, właśnie gapiłem się na ładny tyłek. Nicki Minaj. Trudno to przeoczyć” – powiedział prezydent podczas transmisji na żywo z wiecu.

„No dobrze, wrócę do tematu. Przepraszam. Mam nadzieję, że Nicki nie obraziła się – przecież ją kochamy. Jest z nami już od dawna” – dodał Trump, jakby zdał sobie sprawę, że jego wypowiedź to już przesada.

Wygląda na to, że tym komentarzem Donald nawiązał również do swojej niedawnej wypowiedzi na temat pośladków współpracowników, na które… się gapił:

„Spojrzałem na jego tyłek. Wcześniej nigdy tego nie robiłem w przypadku mężczyzny. O ile nie wymaga tego protokół – w przypadku kobiet tak, a w przypadku mężczyzn – nie”.

Reakcja sieci nie kazała na siebie długo czekać.

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