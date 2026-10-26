美国总统唐纳德·特朗普在密歇根州共和党集会上发表演讲时，提到了说唱歌手妮琪·米娜的外貌。 随后，这位艺人登台与他同台，称赞了他的工作，并呼吁大家支持共和党候选人。

特朗普将米娜什介绍为“说唱女王”，并开玩笑说她吸引了不少关注。这位说唱歌手身着古驰（Gucci）套装亮相，表达了对总统的支持，并表示很荣幸能有机会与他的政府合作。

值得一提的是，妮琪·米娜兹去年因积极支持美国总统唐纳德·特朗普，在Instagram上流失了1000万粉丝

在妮琪·米娜什登台之前，特朗普在演讲中专门提到了她的臀部，称很难不注意到。他的这番话引发了现场观众的热烈反响，相关视频也很快在网上疯传。 一些网友批评了总统的言论，认为这是对这位艺人外貌的不恰当性化。

“顺便说一句，我刚才正盯着那迷人的臀部看呢。妮琪·米娜。这种景象很难不注意到，”总统在集会的直播中说道。

“好吧，我回到正题。抱歉。希望妮琪没介意——我们都很喜欢她。她和我们在一起很久了，”特朗普补充道，似乎意识到自己的言论有些过火了。

看来，唐纳德通过这番评论，也暗指了他最近关于同事臀部的言论——他曾……盯着那些臀部看：

“我看了看他的屁股。以前我从没对男人这么做过。除非是出于礼节——对女人我会，但对男人不会。”

网络上的反应立竿见影。

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回顾一下，特朗普曾承诺，如果共和党保住多数席位，将向每位成年人发放5,000美元——据《国会山报》报道。

此外，国会中的共和党人因特朗普与普京达成的协议而对其提出批评——据《The Hill》报道。

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