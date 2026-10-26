+11° 基辅 (Kyiv) +10° 华沙 (Warsaw) +16° 华盛顿 (Washington)
$ 45.54 € 50.93 zł 11.56
$ 45.54 € 50.93 zł 11.56
+11° 基辅 (Kyiv) +10° 华沙 (Warsaw) +16° 华盛顿 (Washington)
重点 世界

视频：特朗普在共和党集会上发表演讲时调侃了妮琪·米娜的臀部

UA NEWS 26 十月 2026 16:53
视频：特朗普在共和党集会上发表演讲时调侃了妮琪·米娜的臀部

美国总统唐纳德·特朗普在密歇根州共和党集会上发表演讲时，提到了说唱歌手妮琪·米娜的外貌。 随后，这位艺人登台与他同台，称赞了他的工作，并呼吁大家支持共和党候选人。

特朗普将米娜什介绍为“说唱女王”，并开玩笑说她吸引了不少关注。这位说唱歌手身着古驰（Gucci）套装亮相，表达了对总统的支持，并表示很荣幸能有机会与他的政府合作。

值得一提的是，妮琪·米娜兹去年因积极支持美国总统唐纳德·特朗普，在Instagram上流失了1000万粉丝

在妮琪·米娜什登台之前，特朗普在演讲中专门提到了她的臀部，称很难不注意到。他的这番话引发了现场观众的热烈反响，相关视频也很快在网上疯传。 一些网友批评了总统的言论，认为这是对这位艺人外貌的不恰当性化。

“顺便说一句，我刚才正盯着那迷人的臀部看呢。妮琪·米娜。这种景象很难不注意到，”总统在集会的直播中说道。

Дональд Трамп прокоментував сідниці Нікі Мінаж на мітингу: її реакція

“好吧，我回到正题。抱歉。希望妮琪没介意——我们都很喜欢她。她和我们在一起很久了，”特朗普补充道，似乎意识到自己的言论有些过火了。

看来，唐纳德通过这番评论，也暗指了他最近关于同事臀部的言论——他曾……盯着那些臀部看：

“我看了看他的屁股。以前我从没对男人这么做过。除非是出于礼节——对女人我会，但对男人不会。”

Що Дональд Трамп сказав про сідниці Нікі Мінаж

网络上的反应立竿见影。

У мережі розкритикували Дональда Трампа за коментар про Нікі Мінаж
Дональд Трамп пожартував про сідниці Нікі Мінаж: реакція мережі
Чому у мережі обговорюють Дональда Трампа та Нікі Мінаж
Дональда Трампа висміяли за коментар про сідниці Нікі Мінаж
Дональд Трамп пожартував про дупу Нікі Мінаж
Що сказав Дональд Трамп про сідниці Нікі Мінаж

回顾一下，特朗普曾承诺，如果共和党保住多数席位，将向每位成年人发放5,000美元——据《国会山报》报道。

此外，国会中的共和党人特朗普与普京达成的协议而对其提出批评——据《The Hill》报道。

特朗普政府可能解职美国驻希腊大使吉尔福伊尔。

特朗普总统任命凯蒂·贝利为立法事务主任。

特朗普总统呼吁费特曼加入共和党。

 

关注我们在
下载我们的应用程序