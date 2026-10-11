Президент Трамп призначив Кеті Бейлі директоркою із законодавчих справ — The Hill

У США президент Дональд Трамп призначив Кеті Бейлі директоркою із законодавчих справ Білого дому. Вона змінить Джеймса Брейда, який залишив посаду та, за словами Трампа, переходить у приватний сектор. Про кадрове рішення президент повідомив у Truth Social, пише The Hill.

Робота в адміністрації

До призначення Бейлі була заступницею директора із законодавчих справ Білого дому. Трамп заявив, що вона вже допомагала із затвердженням міністра внутрішньої безпеки Марквейна Малліна, директора національної розвідки Джея Клейтона та міністра праці Кіта Сондерлінга.

Президент також зазначив, що Бейлі раніше працювала на Капітолійському пагорбі й розуміє, як виконавча та законодавча гілки влади можуть ефективно співпрацювати. За його словами, на новій посаді вона працюватиме з Конгресом над ухваленням законопроєктів адміністрації.

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Реакція попередника

Брейд привітав Бейлі у соцмережі X, згадавши її попередню роботу з республіканськими законодавцями, зокрема із сенатором Майком Брауном. Він назвав її досвідченою фахівчинею у роботі з Конгресом і висловив упевненість, що Управління законодавчих справ буде результативним під її керівництвом.

За даними видання, Брейд відігравав важливу роль у просуванні через Конгрес законодавчого порядку денного Трампа, зокрема One Big Beautiful Bill Act, а також кандидатур суддів. Віцепрезидент Джей Ді Венс, повідомляючи про відхід Брейда, заявив, що той був поруч із ним від початку роботи Венса в Сенаті, під час перехідного періоду та другого президентського терміну Трампа.

Напередодні виборів

Бейлі очолює офіс у період, коли Республіканська партія намагається зберегти контроль над обома палатами Конгресу перед проміжними виборами в листопаді. Партнер The Hill, Decision Desk HQ, прогнозує 76-відсоткову ймовірність повернення Палати представників під контроль демократів і 56-відсоткову ймовірність їхнього повернення до контролю над Сенатом.

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