В США президент Дональд Трамп назначил Кэти Бейли директором по законодательным вопросам Белого дома. Она сменит Джеймса Брейда, который покинул должность и, по словам Трампа, переходит в частный сектор. О кадровом решении президент сообщил в Truth Social, пишет The Hill.

Работа в администрации

До назначения Бейли была заместителем директора по законодательным вопросам Белого дома. Трамп заявил, что она уже помогала с утверждением министра внутренней безопасности Марквейна Маллина, директора национальной разведки Джея Клейтона и министра труда Кита Сондерлинга.

Президент также отметил, что Бейли ранее работала на Капитолийском холме и понимает, как исполнительная и законодательная ветви власти могут эффективно сотрудничать. По его словам, на новой должности она будет работать с Конгрессом над принятием законопроектов администрации.

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Реакция предшественника

Брейд поздравил Бейли в социальной сети X, упомянув ее предыдущую работу с республиканскими законодателями, в частности с сенатором Майком Брауном. Он назвал ее опытным специалистом по работе с Конгрессом и выразил уверенность, что Управление законодательных дел будет результативным под ее руководством.

По данным издания, Брейд играл важную роль в продвижении через Конгресс законодательной повестки Трампа, в частности One Big Beautiful Bill Act, а также кандидатур судей. Вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщая об уходе Брейда, заявил, что тот был рядом с ним с начала работы Вэнса в Сенате, в переходный период и во время второго президентского срока Трампа.

Накануне выборов

Бейли возглавляет офис в период, когда Республиканская партия пытается сохранить контроль над обеими палатами Конгресса перед промежуточными выборами в ноябре. Партнер The Hill, Decision Desk HQ, прогнозирует 76-процентную вероятность возвращения Палаты представителей под контроль демократов и 56-процентную вероятность их возвращения к контролю над Сенатом.

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