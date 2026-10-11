在美国，总统唐纳德·特朗普任命凯蒂·贝利为白宫立法事务主任。她将接替詹姆斯·布雷德，后者已离职，并将按特朗普所说转入私营部门。总统在Truth Social上宣布了这一人事决定，《国会山报》报道。

在政府中的工作

在获得任命前，贝利担任白宫立法事务副主任。特朗普表示，她此前已协助确认马克韦恩·马林出任国土安全部长、杰伊·克莱顿出任国家情报总监，以及基思·桑德林出任劳工部长。

特朗普还指出，贝利此前曾在国会山工作，了解行政和立法两大分支如何能够有效合作。据他称，她将在新职位上与国会合作，推动政府法案获得通过。

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前任的反应

布雷德在社交平台X上祝贺贝利，并提及她此前与共和党立法者的合作经历，其中包括参议员迈克·布劳恩。他称她是与国会打交道的资深专业人士，并表示相信立法事务办公室将在她的领导下取得成效。

据该报报道，布雷德在推动特朗普的立法议程通过国会方面发挥了重要作用，其中包括《一项伟大而美丽的法案》，以及司法提名人选。副总统J.D.万斯在宣布布雷德离职时表示，自万斯开始在参议院工作以来、在过渡时期以及特朗普第二个总统任期内，布雷德一直在他身边。

选举前夕

贝利领导该办公室之际，共和党正试图在11月中期选举前维持对国会两院的控制。The Hill的合作伙伴Decision Desk HQ预测，众议院重回民主党控制的概率为76%，民主党重新控制参议院的概率为56%。

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