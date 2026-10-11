W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump mianował Katie Bailey dyrektorką ds. legislacyjnych Białego Domu. Zastąpi ona Jamesa Braida, który opuścił stanowisko i, według Trumpa, przechodzi do sektora prywatnego. Prezydent poinformował o decyzji kadrowej w Truth Social, pisze The Hill.

Praca w administracji

Przed nominacją Bailey była zastępczynią dyrektora ds. legislacyjnych Białego Domu. Trump oświadczył, że pomagała już przy zatwierdzeniu sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne'a Mullina, dyrektora wywiadu narodowego Jaya Claytona oraz sekretarza pracy Keitha Sonderlinga.

Prezydent zaznaczył również, że Bailey wcześniej pracowała na Kapitolu i rozumie, jak władza wykonawcza oraz ustawodawcza mogą skutecznie współpracować. Według niego na nowym stanowisku będzie współpracowała z Kongresem nad uchwalaniem projektów ustaw administracji.

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Reakcja poprzednika

Braid pogratulował Bailey w serwisie społecznościowym X, wspominając o jej wcześniejszej pracy z republikańskimi ustawodawcami, w tym z senatorem Mikiem Braunem. Nazwał ją doświadczoną specjalistką we współpracy z Kongresem i wyraził przekonanie, że Biuro ds. Legislacyjnych będzie skuteczne pod jej kierownictwem.

Według publikacji Braid odgrywał ważną rolę w przeprowadzaniu przez Kongres programu legislacyjnego Trumpa, w tym One Big Beautiful Bill Act, a także nominacji sędziowskich. Wiceprezydent J.D. Vance, informując o odejściu Braida, oświadczył, że był on u jego boku od początku pracy Vance'a w Senacie, w okresie przejściowym oraz podczas drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa.

W przededniu wyborów

Bailey kieruje biurem w okresie, gdy Partia Republikańska próbuje utrzymać kontrolę nad obiema izbami Kongresu przed wyborami śródokresowymi w listopadzie. Partner The Hill, Decision Desk HQ, prognozuje 76-procentowe prawdopodobieństwo powrotu Izby Reprezentantów pod kontrolę Demokratów oraz 56-procentowe prawdopodobieństwo odzyskania przez nich kontroli nad Senatem.

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