Туск приостановил финансирование закупок американского оружия для Украины

Польша в настоящее время не может вносить взносы в фонд PURL, через который европейские правительства финансируют закупку американского вооружения для Украины. Такое решение обусловлено несколькими причинами, сообщил 13 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск.



По словам Туска, он сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о приостановке финансирования со стороны Польши.

«Я сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что на данный момент мы пока не будем вносить взносы в программу PURL — европейские средства на американское оружие для Украины. На данном этапе мы не будем выделять дополнительные средства на этот проект PURL, то есть на европейские деньги для закупки американского оружия для Украины. Поскольку мы очень много тратим на собственное вооружение, помогали и продолжаем помогать Украине действительно в очень значительных масштабах», — говорит он.

Туск отметил, что у Польши высокий бюджетный дефицит и большие расходы на оборону.

«Поэтому я сообщил, что с точки зрения финансовых возможностей Польша точно не будет выделять дополнительных средств, поскольку у нас есть собственные расходы, связанные с безопасностью, и они являются одними из самых высоких в Европе», — отметил политик.

Об этом сообщает издание Kancelaria Premiera.

Напомним, что 12 ноября в НАТО подтвердили, что механизм поддержки Украины через PURL продолжает работать, несмотря на заявления Трампа.