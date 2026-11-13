Франция мобилизовала 70 тысяч сотрудников правоохранительных органов в преддверии новой волны протестов — Le Figaro

Французские власти планируют задействовать около 70 тысяч полицейских и жандармов для обеспечения общественного порядка во время пятой общенациональной волны протестов против роста цен на товары первой необходимости, которая состоится в субботу, 14 ноября.

Министерство внутренних дел ожидает проведения десятков демонстраций в различных регионах страны. Наиболее масштабные акции запланированы в Париже.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что правоохранители готовятся к проведению от 50 до 60 маршей по всей стране. В то же время окончательная численность задействованных сил безопасности еще уточняется в зависимости от количества запланированных мероприятий и оценки возможных рисков.

По прогнозам полиции, только в Париже на улицы могут выйти от 30 до 60 тысяч человек. При этом организаторы протестов анонсируют значительно большее количество акций, чем предполагает предварительная оценка МВД.

Об этом пишет Le Figaro.

Напомним, что 5 ноября во Франции сотни тысяч человек вышли на демонстрации в 70 городах, протестуя против условий труда и состояния системы образования. По данным Interia, Министерство внутренних дел Франции оценило количество участников в 600 тысяч человек, тогда как профсоюзная конфедерация CGT заявила о 1,6 миллиона протестующих.

5 ноября во Франции работники начали общенациональную забастовку по призыву профсоюзов. Организаторы ожидают, что протесты пройдут в 260 городах и поселках.