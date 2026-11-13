Francja zmobilizowała 70 tysięcy funkcjonariuszy sił porządkowych przed nową falą protestów — Le Figaro

Władze francuskie planują zaangażować około 70 tysięcy policjantów i żandarmów do utrzymania porządku publicznego podczas piątej ogólnokrajowej fali protestów przeciwko wzrostowi kosztów życia, która odbędzie się w sobotę, 14 listopada.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych spodziewa się dziesiątek demonstracji w różnych regionach kraju. Największe akcje zaplanowano w Paryżu.

Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez poinformował, że służby porządkowe przygotowują się do przeprowadzenia od 50 do 60 marszów w całym kraju. Jednocześnie ostateczna liczba zaangażowanych sił bezpieczeństwa jest nadal ustalana w zależności od liczby zaplanowanych wydarzeń oraz oceny potencjalnych zagrożeń.

Według prognoz policji, w samym Paryżu na ulice może wyjść od 30 do 60 tysięcy osób. Organizatorzy protestów zapowiadają jednak znacznie większą liczbę akcji, niż przewiduje wstępna ocena Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Pisze o tym Le Figaro.

Przypomnijmy, że 5 listopada we Francji setki tysięcy ludzi wyszło na demonstracje w 70 miastach, protestując przeciwko warunkom pracy i stanowi systemu edukacji. Według danych serwisu Interia francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oszacowało liczbę uczestników na 600 tysięcy osób, podczas gdy konfederacja związków zawodowych CGT podała liczbę 1,6 miliona protestujących.

5 listopada we Francji pracownicy rozpoczęli ogólnokrajowy strajk na wezwanie związków zawodowych. Organizatorzy spodziewają się, że protesty odbędą się w 260 miastach i miasteczkach.