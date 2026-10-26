Президент США Дональд Трамп упомянул о внешности рэперши Ники Минаж во время выступления на митинге республиканцев в штате Мичиган. Впоследствии артистка присоединилась к нему на сцене, похвалила его работу и призвала поддержать кандидатов от Республиканской партии.

Трамп представил Минаж как королеву рэпа и пошутил, что она привлекает к себе немало внимания. Рэперша появилась перед публикой в костюме Gucci, выразила поддержку президенту и заявила, что гордится возможностью сотрудничать с его администрацией.

Стоит отметить, что Ники Минаж в прошлом году потеряла 10 миллионов подписчиков в Instagram из-за активной поддержки президента США Дональда Трампа

Перед появлением артистки на сцене Трамп во время речи отдельно упомянул её ягодицы, заявив, что их трудно не заметить. Его слова вызвали бурную реакцию присутствующих, а видео с этим моментом быстро распространилось в сети. Некоторые пользователи раскритиковали высказывания президента, назвав их неуместной сексуализацией внешности артистки.

«Кстати, я только что уже заглядывался на красивую задницу. Ники Минаж. Такое трудно пропустить», — сказал президент в прямом эфире митинга.

«Ладно, я вернусь к теме. Прошу прощения. Надеюсь, Ники не обиделась — мы же её любим. Она с нами уже давно», — добавил Трамп, словно поняв, что его высказывание — это уже слишком.

Похоже, этим комментарием Дональд также отсылал к своей недавней фразе о ягодицах коллег, на которые он… заглядывался:

«Я посмотрел на его задницу. Раньше я никогда такого не делал с мужчиной. Если не по протоколу — с женщинами так, а с мужчинами — нет».

Реакция сети не заставила себя ждать.

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