Костюм Dolce & Gabbana та туфлі Louboutin — новий вихід Меланії Трамп

Перша леді США Меланія Трамп разом із Дональдом Трампом відвідала церемонію підписання указу в трояндовому саду Білого дому. Документ стосується створення підрозділу з питань жіночого здоров’я. Для цієї події Меланія обрала стриманий, але виразний образ від італійського модного бренду Dolce & Gabbana. Її вбрання складалося з вовняного костюма, до якого увійшли приталений піджак і спідниця міді. Такий силует підкреслював фігуру першої леді, а класичний крій надавав образу офіційного вигляду. Меланія доповнила костюм туфлями-човниками від Christian Louboutin зі шкіри водяної змії.

Образ першої леді привернув увагу в соціальних мережах. Dolce & Gabbana часто обирають для офіційних виходів завдяки впізнаваному силуету та класичному стилю. Водночас туфлі Christian Louboutin стали помітним доповненням до костюма й завершили образ.

Що сталося між Дональдом і Меланією Трамп

Інтерес до появи першої леді посилився після поширення відео з тієї самої церемонії. Під час підписання документа Дональд Трамп передав дружині ручку, щоб вона також поставила свій підпис. У цей момент президент сказав: «Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення».

Меланія відповіла чоловікові: «Твій підпис — найважливіший». Після цього Дональд уважно подивився, як дружина підписує документ, а потім зауважив, що її підпис схожий на його власний. Перша леді відреагувала коротко: «Так, усе копіюю». Цей обмін репліками привернув увагу користувачів соцмереж, а відео почали активно поширювати в мережі.

Чому відео обговорюють у мережі

Фрагмент церемонії викликав обговорення через тон розмови між президентом США та його дружиною. Частина користувачів сприйняла слова Дональда Трампа як невдалий жарт, інші звернули увагу на відповідь Меланії. Водночас сам відеофрагмент не дає підстав робити висновки про стосунки подружжя за межами цієї події.

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Після церемонії увага до Меланії зосередилася не лише на її реакції, а й на одязі. Виходи першої леді США регулярно стають темою публікацій про моду, адже її вбрання часто поєднує відомі бренди, чіткі силуети та стримані кольори. Цього разу Меланія обрала класичний костюм Dolce & Gabbana й туфлі Christian Louboutin. Її поява відбулася на тлі обговорень відео з Білим домом, однак немає підтверджень, що вибір одягу був пов’язаний із цим епізодом. Відповідні фото оприлюднили у мережі.