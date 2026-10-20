Костюм Dolce & Gabbana и туфли Louboutin — новый образ Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп вместе с Дональдом Трампом посетила церемонию подписания указа в розовом саду Белого дома. Документ касается создания подразделения по вопросам женского здоровья. Для этого события Мелания выбрала сдержанный, но выразительный образ от итальянского модного бренда Dolce & Gabbana. Её наряд состоял из шерстяного костюма, в который входили приталенный пиджак и юбка-миди. Такой силуэт подчеркивал фигуру первой леди, а классический крой придавал образу официальный вид. Мелания дополнила костюм туфлями-лодочками от Christian Louboutin из кожи водяной змеи.

Образ первой леди привлек внимание в социальных сетях. Dolce & Gabbana часто выбирают для официальных выходов благодаря узнаваемому силуэту и классическому стилю. В то же время туфли Christian Louboutin стали заметным дополнением к костюму и завершили образ.

Что произошло между Дональдом и Меланией Трамп

Интерес к появлению первой леди усилился после распространения видео с той самой церемонии. Во время подписания документа Дональд Трамп передал жене ручку, чтобы она также поставила свою подпись. В этот момент президент сказал: «Не знаю вообще, имеет ли её подпись какое-то значение».

Мелания ответила мужу: «Твоя подпись — самая важная». После этого Дональд внимательно посмотрел, как жена подписывает документ, а затем заметил, что её подпись похожа на его собственную. Первая леди ответила лаконично: «Да, всё копирую». Этот обмен репликами привлек внимание пользователей соцсетей, и видео начали активно распространять в сети.

Почему видео обсуждают в сети

Фрагмент церемонии вызвал обсуждение из-за тона разговора между президентом США и его женой. Часть пользователей восприняла слова Дональда Трампа как неудачную шутку, другие обратили внимание на ответ Мелании. В то же время сам видеофрагмент не даёт оснований делать выводы об отношениях супругов за пределами этого события.

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После церемонии внимание к Мелании сосредоточилось не только на ее реакции, но и на одежде. Появления первой леди США регулярно становятся темой публикаций о моде, ведь ее наряды часто сочетают в себе известные бренды, четкие силуэты и сдержанные цвета. На этот раз Мелания выбрала классический костюм Dolce & Gabbana и туфли Christian Louboutin. Её появление состоялось на фоне обсуждений видео с Белым домом, однако нет подтверждений, что выбор одежды был связан с этим эпизодом. Соответствующие фото были опубликованы в сети.