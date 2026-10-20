Виктория Булитко, Яна Глущенко и другие участники «Дизель-шоу» почтили память Марины Поплавской

20 октября исполняется восемь лет со дня ДТП с участием актеров «Дизель-шоу», в котором погибла актриса Марина Поплавская. Ее коллеги поделились архивными кадрами, теплыми воспоминаниями и эмоциональными посвящениями, почтив память актрисы, которой до сих пор не хватает коллективу.

Актриса «Дизель-шоу» Виктория Булитко поделилась видео из личного архива, которое записала в сентябре 2018 года. На кадрах она вместе с Мариной Поплавской находится в гримерке между выступлениями.

«Моменты с тобой остаются навсегда в памяти, а некоторые — ещё и в телефоне. Архивное видео. Сентябрь 2018 года», — подписала ролик Булитко.

В отдельном посте актриса посвятила коллеге трогательные слова, признавшись, что даже спустя восемь лет боль от утраты не утихает.

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«Прошел не год, не два, а восемь... А боль все та же… Марианна Францевна… Ты была для меня не просто подругой — ты была и остаёшься человеком, который умел согреть одним взглядом, дать совет и рассмешить даже в самые тяжёлые моменты. Я помню твою искренность, женственность, энергию. Ты всегда поддерживала, всегда находила слова, которые лечили. И именно это осталось с нами — свет, который не угасает. Я скучаю, но в то же время благодарна, что имела счастье быть с тобой рядом. Ты навсегда останешься в нашей памяти, в наших сердцах и на нашей сцене», — отметила Виктория Булитко.

Еще одна участница «Дизель-шоу» Яна Глущенко также опубликовала пост в память о Марине Поплавской. Она разместила в Instagram сторис с композицией Yiruma — «Kiss the Rain», которую очень любила погибшая артистка.

«8 лет без Мариночки... Ты так любила эту мелодию... Люблю тебя, Лялюня», — написала Глущенко.

Другие актеры «Дизель Студио» также вспомнили Марину Поплавскую, опубликовав совместный пост и видео в ее честь. Участники коллектива назвали артистку человеком, который был душой их команды, и признались, что время не смогло залечить боль от её утраты.

«Свет, который не угасает. Сердце «Дизель Студио» бьется в память о нашей Марине Поплавской. Есть боль, которую не лечит время. Есть бездна, которую ничем и никем невозможно заполнить. Прошло уже столько лет, а кажется, будто только вчера раздавался этот самый родной в мире смех… Сегодня день, когда сердце каждого из нас в «Дизель Студио» сжимается от жгучей боли, а на глаза снова наворачиваются слёзы. День памяти нашей неповторимой, нашей незаменимой Марины Поплавской. Маришка, Мариночка, наша Королева… Как же нам тебя не хватает! Не хватает твоих крепких теплых объятий перед выходом на сцену. Твоего мудрого материнского взгляда, которым ты умела успокоить даже в самый бурный день. Твоего колоссального самобытного таланта, который заставлял миллионы людей затаивать дыхание, а потом взрываться искренним смехом», — говорится в посте.

Актёры подчеркнули, что Марина Поплавская была для них гораздо больше, чем коллега или артистка. Она поддерживала команду, делилась своей энергией и учила ценить жизнь.

«Ты была не просто коллегой или актрисой — ты была душой нашей «дизельной» семьи, её совестью, теплом и хранительницей! Ты отдавала зрителям всё до последней капли: свою энергию, талант и большое доброе сердце. Ты учила нас быть настоящими, любить жизнь и ценить каждый миг. И сегодня, вспоминая тебя, мы не просто скорбим — мы плачем от осознания того, какую огромную часть нашей души ты унесла с собой», — поделились актеры.

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Спустя восемь лет после гибели Марины Поплавской её коллеги продолжают хранить память об артистке, вспоминая её талант, искренность, доброту и особое место в семье «Дизель-шоу».

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