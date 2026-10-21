Продюсер Юрий Никитин рассказал, почему артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, не переводит свои русскоязычные хиты на украинский язык.

По словам Никитина, Данилко считает, что песни должны оставаться такими, какими они были созданы в определенный период его жизни.

Продюсер подчеркнул, что уважает позицию артиста и не пытается на нее влиять.

В то же время Никитин сообщил, что Сердючка работает над новой украиноязычной программой. Артист уже выпустил несколько песен на украинском языке и перепевает известные композиции Игоря Поклада и Юрия Рыбчинского.

Источник: интервью Юрия Никитина Василию Тимошенко.

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