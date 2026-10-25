Mexico News Daily опубликовало в сатирической рубрике El Jalapeño вымышленную историю о торговых переговорах между США и Мексикой. В начале текста редакция прямо указала, что все материалы El Jalapeño являются сатирой и не представляют собой реальные новости.

Вымышленная схема пошлин

В сатирическом сюжете переговоры якобы остановились после того, как США предложили Мексике платить 25-процентную пошлину на уже действующие 25-процентные тарифы, а также сбор за сами двусторонние консультации. Авторы описали воображаемую систему, при которой импортируемые автомобили, стальные балки и алюминиевые детали облагались бы платежами не только за стоимость товара, но и за административные расходы на обсуждение тарифов.

Среди других вымышленных деталей — базовая пошлина на автомобиль мексиканской сборки, плата за использование пограничного моста и 12,5-процентная «консультационная пошлина». В публикации также иронизируют, что мексиканские переговорщики якобы пытались рассчитать суммарную ставку для тормозной колодки и пришли к выводу, что она превышает стоимость автомобиля.

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Сатирические заявления

Текст приписывает неназванному американскому чиновнику вымышленную фразу о необходимости облагать налогом переговоры, чтобы не поощрять будущую дипломатию. В сюжете также упомянуты якобы реакция мексиканской переговорной команды и воображаемое предложение установить 5-процентный тариф на пресс-релизы Министерства экономики Мексики, содержащие слово «конструктивный».

Все цифры, цитаты, решения и эпизоды, приведенные в материале, являются частью сатирического сюжета и не описывают реальные торговые меры или переговоры между США и Мексикой.

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