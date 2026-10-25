Mexico News Daily opublikowało w satyrycznej rubryce El Jalapeño zmyśloną historię o negocjacjach handlowych między USA a Meksykiem. Na początku tekstu redakcja wyraźnie zaznaczyła, że wszystkie materiały El Jalapeño są satyrą i nie są prawdziwymi wiadomościami.

Fikcyjny system ceł

W satyrycznej historii negocjacje miały rzekomo utknąć w martwym punkcie po tym, jak USA zaproponowały Meksykowi płacenie 25-procentowego cła od już obowiązujących 25-procentowych taryf, a także opłaty za same dwustronne konsultacje. Autorzy opisali wyobrażony system, w którym importowane samochody, belki stalowe i części aluminiowe byłyby obciążane opłatami nie tylko za wartość towaru, lecz także za koszty administracyjne omawiania taryf.

Wśród innych zmyślonych szczegółów znalazły się podstawowe cło na samochód montowany w Meksyku, opłata za korzystanie z mostu granicznego oraz 12,5-procentowe „cło konsultacyjne”. Publikacja ironizuje również, że meksykańscy negocjatorzy rzekomo próbowali obliczyć łączną stawkę dla klocka hamulcowego i doszli do wniosku, że przewyższa ona wartość samochodu.

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Satyryczne wypowiedzi

Tekst przypisuje nienazwanemu amerykańskiemu urzędnikowi zmyśloną wypowiedź o konieczności opodatkowania negocjacji, aby nie zachęcać do przyszłej dyplomacji. W historii wspomniano także o rzekomej reakcji meksykańskiego zespołu negocjacyjnego i wyobrażonej propozycji wprowadzenia 5-procentowej taryfy na komunikaty prasowe Ministerstwa Gospodarki Meksyku zawierające słowo „konstruktywny”.

Wszystkie liczby, cytaty, decyzje i epizody przedstawione w materiale są częścią satyrycznej historii i nie opisują rzeczywistych środków handlowych ani negocjacji między USA a Meksykiem.

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