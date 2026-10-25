Mexico News Daily在其讽刺栏目El Jalapeño中刊登了一则虚构故事，内容涉及美国与墨西哥之间的贸易谈判。文章开头，编辑部明确表示，El Jalapeño的所有内容均为讽刺，并非真实新闻。

虚构的关税方案

在这则讽刺故事中，谈判据称在美国提议让墨西哥对已生效的25%关税再缴纳25%关税，并对双边磋商本身收取费用后陷入停滞。作者描述了一套想象中的制度：进口汽车、钢梁和铝制零件不仅会按商品价值缴费，还要承担讨论关税的行政费用。

其他虚构细节包括对墨西哥组装汽车征收的基础关税、使用边境桥梁的费用，以及12.5%的“磋商关税”。文章还讽刺称，墨西哥谈判代表据称试图计算一个刹车片的总税率，并得出该税率超过汽车价值的结论。

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讽刺性言论

文章将一句虚构的话归于一名未具名的美国官员，即有必要对谈判征税，以免鼓励未来的外交活动。故事还提到墨西哥谈判团队据称作出的反应，以及一项想象中的提议：对含有“建设性”一词的墨西哥经济部新闻稿征收5%的关税。

材料中列出的所有数字、引语、决定和事件均为讽刺故事的一部分，并不描述美国与墨西哥之间实际的贸易措施或谈判。

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