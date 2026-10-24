Arabia Saudyjska nie będzie gospodarzem rosyjskiego konkursu piosenki „Interwizja” w 2026 roku. Wydarzenie może zostać przeniesione na 2027 rok, informuje The Moscow Times, powołując się na nienazwane źródło agencji TASS.

Przyczyn nie sprecyzowano

Według źródła przeprowadzenie konkursu w Arabii Saudyjskiej w tym roku jest niemożliwe z powodu „splotu okoliczności”. Nie podało ono szczegółów. Już w sierpniu źródło w Rijadzie poinformowało TASS, że daty wydarzenia, skład uczestników i jego program pozostawały niejasne.

Arabia Saudyjska została ogłoszona kolejnym krajem-gospodarzem podczas finału konkursu w Moskwie we wrześniu 2025 roku. Później saudyjscy urzędnicy oświadczyli, że państwo-agresor Rosja nie przekazało im jeszcze formalnej odpowiedzialności za organizację wydarzenia.

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Konkurs wznowiono po wykluczeniu z Eurowizji

Rosja wznowiła „Interwizję” po wykluczeniu z Eurowizji w 2022 roku na tle pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Organizatorzy Eurowizji oświadczyli wówczas, że udział Rosji mógłby zaszkodzić reputacji konkursu.

Prezydent Rosji Władimir Putin w lutym 2025 roku podpisał dekret o wznowieniu konkursu, na który rosyjskie władze przeznaczyły 750 mln rubli, czyli 9,3 mln dolarów. Według organizatorów w moskiewskim konkursie wzięli udział wykonawcy z 22 krajów. Wygrał wietnamski piosenkarz Duc Phuc, drugie miejsce zajął kirgiski zespół Nomad, a trzecie — katarska piosenkarka Dana Al-Mir.

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