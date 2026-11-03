Dom aukcyjny Christie’s wystawi obraz Wasyla Kandinsky’ego Betonte Ecken z wyceną od 60 mln do 80 mln dolarów. Gwarantowana oferta za dzieło już przewyższa rekord aukcyjny artysty wynoszący 37,2 mln funtów, czyli 44,55 mln dolarów, zapłacone w 2023 roku za obraz Murnau mit Kirche II, informuje Asharq Al-Awsat.

Sprzedaż w 1964 roku

W 1964 roku Fundacja Solomona R. Guggenheima sprzedała Betonte Ecken na aukcji w Londynie za 22 tys. funtów. Wówczas kwota ta wynosiła około 62 tys. dolarów, czyli około 540 tys. dolarów w przeliczeniu na obecną wartość pieniądza. Nabywcą był nowojorski marszand.

W tym samym roku fundacja wystawiła na sprzedaż 50 ze 170 prac Kandinsky’ego ze swojej kolekcji. Według CNN przyczyną był brak miejsca. Harry F. Guggenheim, bratanek Solomona R. Guggenheima, mówił, że powiernicy fundacji nie chcieli, aby obrazy pozostawały w magazynach.

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Kolekcja Guggenheima

Na londyńskiej aukcji w 1964 roku 50 prac Kandinsky’ego sprzedano łącznie za 536 580 funtów — około 1,5 mln dolarów według ówczesnego kursu. Od tego czasu wiele z nich ponownie pojawiało się na rynku po znacznie wyższych cenach.

Globalny szef działu sztuki XX i XXI wieku w Christie’s, Max Carter, nazwał kolekcję Guggenheima niezwykle bogatą i zaznaczył, że obecnie sprzedaż takich prac byłaby niewyobrażalna. Jak powiedział, w 1964 roku Betonte Ecken nadal uważano za bardzo nowatorskie dzieło, a obecnie stało się ono kanoniczną pracą Kandinsky’ego.

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