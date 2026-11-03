佳士得将拍卖瓦西里·康定斯基的画作 Betonte Ecken，估价为6000万至8000万美元。该作品的保底报价已超过这位艺术家的拍卖纪录：2023年，画作 Murnau mit Kirche II 以3720万英镑，即4455万美元成交，Asharq Al-Awsat报道。

1964年的出售

1964年，所罗门·R·古根海姆基金会在伦敦的一场拍卖会上以2.2万英镑出售了 Betonte Ecken。当时这笔金额约为6.2万美元，按如今的货币价值折算约为54万美元。买家是一名纽约艺术品经销商。

同年，该基金会将其收藏的170件康定斯基作品中的50件出售。据CNN报道，原因是空间不足。所罗门·R·古根海姆的侄子哈里·F·古根海姆表示，基金会的受托人不希望这些画作留在库房中。

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古根海姆收藏

在1964年的伦敦拍卖会上，50件康定斯基作品共以53.658万英镑售出，按当时汇率约合150万美元。自那以后，其中许多作品以高得多的价格再次出现在市场上。

佳士得20世纪和21世纪艺术部门全球主管马克斯·卡特称古根海姆收藏极为丰富，并指出，如今出售此类作品将是不可想象的。他表示，1964年 Betonte Ecken 仍被视为一件非常创新的作品，而如今它已成为康定斯基的经典作品。

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