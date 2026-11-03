Аукционный дом Christie’s выставит картину Василия Кандинского Betonte Ecken с оценкой от $60 млн до $80 млн. Гарантированная ставка за работу уже превышает аукционный рекорд художника — £37,2 млн, или $44,55 млн, уплаченные в 2023 году за полотно Murnau mit Kirche II, сообщает Asharq Al-Awsat.

Продажа 1964 года

В 1964 году Фонд Соломона Р. Гуггенхайма продал Betonte Ecken на аукционе в Лондоне за £22 тыс. Тогда эта сумма составляла примерно $62 тыс., или около $540 тыс. в пересчёте на современную стоимость денег. Покупателем стал нью-йоркский арт-дилер.

В том же году фонд выставил на продажу 50 из 170 работ Кандинского из своей коллекции. По данным CNN, причиной стала нехватка места. Гарри Ф. Гуггенхайм, племянник Соломона Р. Гуггенхайма, заявлял, что попечители фонда не хотели, чтобы картины оставались в хранилищах.

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Коллекция Гуггенхайма

На лондонских торгах 1964 года 50 работ Кандинского в общей сложности продали за £536 580 — примерно $1,5 млн по тогдашнему курсу. С тех пор многие из них вновь появлялись на рынке по значительно более высоким ценам.

Глобальный глава отдела искусства XX и XXI веков Christie’s Макс Картер назвал коллекцию Гуггенхайма чрезвычайно богатой и отметил, что сегодня продажа таких работ была бы немыслимой. По его словам, в 1964 году Betonte Ecken всё ещё считали очень новаторским произведением, а теперь она стала канонической работой Кандинского.

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