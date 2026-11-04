В Израиле 17-летний подросток случайно нашел египетский амулет возрастом 3300 лет

Во время экскурсии в национальный парк Тель-Гезер парень из скуки бросил камень. Тот ударился о другой камень на склоне и обнажил неизвестный блестящий предмет.

Находкой оказался древнеегипетский амулет-скарабей, датируемый поздним бронзовым веком. На нём изображены две кобры и иероглиф, означающий «повелитель».

17-летний Шило Аттун показал артефакт руководителю экскурсии, после чего они сообщили о находке специалистам. Археологи подтвердили её историческую ценность, а амулет передали в коллекцию национальных сокровищ Израиля.

В древнем Египте кобра символизировала защиту и царскую власть. После находки подростку вручили благодарственный сертификат.

Источник: The Daily Galaxy

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