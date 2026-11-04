W Izraelu 17-letni nastolatek przypadkowo znalazł egipski amulet sprzed 3300 lat

Podczas wycieczki do Parku Narodowego Tel Gezer chłopak rzucił kamieniem z nudów. Kamień uderzył w inny kamień na zboczu i odsłonił nieznany, lśniący przedmiot.

Okazało się, że znaleziskiem był starożytny egipski amulet w kształcie skarabeusza, datowany na późną epokę brązu. Przedstawiono na nim dwie kobry oraz hieroglif oznaczający „władcę”.

17-letni Shilo Attun pokazał artefakt przewodnikowi wycieczki, po czym poinformowali o znalezisku specjalistów. Archeolodzy potwierdzili jego wartość historyczną, a amulet trafił do kolekcji skarbów narodowych Izraela.

W starożytnym Egipcie kobra symbolizowała ochronę i władzę królewską. Po odkryciu nastolatek otrzymał certyfikat uznania.

Źródło: The Daily Galaxy

W obwodzie poltawskim archeolodzy odkryli skarb składający się ze 118 miedzianych monet z XIV wieku.

W Norwegii znaleziono monetę króla Olafa II wśród ponad 5500 srebrnych monet — RMF24.

Podczas wykopalisk archeologicznych w pobliżu rezerwatu historyczno-archeologicznego „Metsamor” w Armenii naukowcy odkryli monetę rzymskiego cesarza Oktawiana Augusta. Wśród innych znalezisk znalazły się złote kolczyki, brązowy sztylet oraz kilka innych starożytnych artefaktów.

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