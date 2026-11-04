В Ізраїлі 17-річний підліток випадково знайшов єгипетський амулет віком 3300 років
Під час екскурсії до національного парку Тель-Гезер хлопець кинув камінь від нудьги. Той вдарився об інший камінь на схилі та відкрив невідомий блискучий предмет.
Знахідкою виявився стародавній єгипетський амулет-скарабей, датований пізньою бронзовою добою. На ньому зображені дві кобри та ієрогліф, що означає «володар».
17-річний Шіло Аттун показав артефакт керівнику екскурсії, після чого вони повідомили про знахідку фахівців. Археологи підтвердили її історичну цінність, а амулет передали до колекції національних скарбів Ізраїлю.
У давньому Єгипті кобра символізувала захист і царську владу. Після знахідки підлітку видали сертифікат подяки.
Джерело: The Daily Galaxy
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