В Ізраїлі 17-річний підліток випадково знайшов єгипетський амулет віком 3300 років

0:00 / 0:00

Під час екскурсії до національного парку Тель-Гезер хлопець кинув камінь від нудьги. Той вдарився об інший камінь на схилі та відкрив невідомий блискучий предмет.

Знахідкою виявився стародавній єгипетський амулет-скарабей, датований пізньою бронзовою добою. На ньому зображені дві кобри та ієрогліф, що означає «володар».

17-річний Шіло Аттун показав артефакт керівнику екскурсії, після чого вони повідомили про знахідку фахівців. Археологи підтвердили її історичну цінність, а амулет передали до колекції національних скарбів Ізраїлю.

У давньому Єгипті кобра символізувала захист і царську владу. Після знахідки підлітку видали сертифікат подяки.

Джерело: The Daily Galaxy

На Полтавщині археологи знайшли скарб із 118 мідних монетXIV століття.

У Норвегії знайшли монету короля Олафа II серед понад 5500 срібних монет — RMF24.

Під час археологічних розкопок поблизу історико-археологічного заповідника-музею «Мецамор» у Вірменії дослідники виявили монету римського імператора Октавіана Августа. Серед інших знахідок — золоті сережки, бронзовий кинджал та кілька інших стародавніх артефактів.

Читай нас у