Solomija Witwicka opowiedziała, jak minął pierwszy miesiąc z nowo narodzonym synkiem

Prezenterka telewizyjna Solomija Witwicka udostępniła rodzinne zdjęcia i opowiedziała o pierwszym miesiącu macierzyństwa. Pod koniec września po raz pierwszy została mamą.

„Nasz pierwszy wspólny miesiąc minął tak szybko. Chciałabym zachować każdą chwilę” – napisała Witwicka.

Na zdjęciach widać wspólne chwile z synem Ustymem, spacery, przejażdżki samochodem, a także ujęcia z mężem, żołnierzem Ołeksijem Sytajem, oraz przyjaciółmi.

Prezenterka telewizyjna przyznała, że stopniowo przyzwyczaja się do nowego rytmu życia i odkrywa dla siebie macierzyństwo.

„Wciągają mnie te wszystkie procesy i nowe doświadczenia – a to wszystko tak bardzo różni się od wszystkiego, czego doświadczyłam wcześniej. Przed nami jeszcze tyle odkryć” – podzieliła się Solomija.

Małżonkowie zastanawiają się już również nad chrztem syna.

Źródło: Instagram Solomii Witwickiej

Ukraińska prezenterka telewizyjna Solomija Witwicka, która miesiąc temu po raz pierwszy została mamą, przyznała, że na razie nie jest gotowa, by mówić o drugim dziecku. Obecnie przyzwyczaja się do macierzyństwa i poświęca cały swój czas synowi Ustymowi.

Wcześniej 46-letnia Solomija Witwicka opublikowała nowe zdjęcia syna z okazji pierwszego miesiąca życia.

46-letnia Solomija Witwicka wydała nowe oświadczenie dotyczące macierzyństwa.

Przypomnijmy, że Solomija Witwicka otrzymała akt urodzenia syna z pewnym opóźnieniem.

Wcześniej Solomija Witwicka opowiedziała o pierwszej nocy w domu z nowo narodzonym synem.

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