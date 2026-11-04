Дирижер Герберт Бломстедт умер в возрасте 99 лет — Der Spiegel

В Гётеборге в возрасте 99 лет умер всемирно известный дирижер Герберт Бломстедт. О смерти музыканта в среду сообщили в лейпцигском Гевандхаусе. По данным его агентства, Бломстедт умер дома в кругу семьи, сообщает Der Spiegel.

Работа с ведущими оркестрами

Бломстедт на протяжении десятилетий работал в Европе и США. Он был главным дирижером Дрезденской государственной капеллы, Оркестра Гевандхауса в Лейпциге и Симфонического оркестра NDR, а также десять лет возглавлял Симфонический оркестр Сан-Франциско. В качестве приглашенного дирижера он выступал, в частности, в Бостоне, Чикаго и Лос-Анджелесе.

В 1998–2005 годах Бломстедт был капельмейстером Гевандхауса, сменив на этой должности Курта Мазура. После завершения работы он оставался почетным дирижером Гевандхауса. За время его работы восстановили традиционную немецкую рассадку музыкантов в оркестре, уделяли внимание исторически информированному исполнительству и расширили репертуар произведениями скандинавских композиторов, в частности Сибелиуса и Нильсена.

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Карьера и награды

Герберт Бломстедт родился в 1927 году в США в семье шведов — проповедника и пианистки. Первые уроки музыки он получил от матери, учился игре на скрипке в Стокгольме, а позднее изучал дирижирование, в том числе у Леонарда Бернстайна. Дебютировал как дирижер в 1954 году со Стокгольмским филармоническим оркестром.

В 1969 году Бломстедт впервые выступил с Дрезденской государственной капеллой, а в 1975–1985 годах был ее главным дирижером. В 2017 году он возглавил четырехнедельное юбилейное турне Оркестра Гевандхауса по Европе и Азии по случаю 275-летия коллектива. В том же году город Лейпциг наградил его почетной медалью, а в 2022 году дирижер получил Большой крест со звездой ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». В сентябре 2026 года он получил японскую художественную премию Praemium Imperiale.

Директор Гевандхауса Андреас Шульц после смерти Бломстедта назвал его одним из самых выдающихся музыкантов своего времени. Председатель правления оркестра Бернхард Круг также напомнил ответ дирижера на вопрос о наследии: он хотел бы оставить после себя друзей.

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