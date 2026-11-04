Dyrygent Herbert Blomstedt zmarł w wieku 99 lat — Der Spiegel

W Göteborgu w wieku 99 lat zmarł światowej sławy dyrygent Herbert Blomstedt. O śmierci muzyka w środę poinformował lipski Gewandhaus. Według jego agencji Blomstedt zmarł w domu w gronie rodziny, podaje Der Spiegel.

Praca z czołowymi orkiestrami

Blomstedt przez dziesięciolecia pracował w Europie i Stanach Zjednoczonych. Był głównym dyrygentem Staatskapelle Dresden, Orkiestry Gewandhaus w Lipsku i NDR Symphony Orchestra, a także przez dziesięć lat kierował San Francisco Symphony Orchestra. Jako dyrygent gościnny występował między innymi w Bostonie, Chicago i Los Angeles.

W latach 1998–2005 Blomstedt był kapelmistrzem Gewandhausu, zastępując na tym stanowisku Kurta Masura. Po zakończeniu pracy pozostał honorowym dyrygentem Gewandhausu. W czasie jego kadencji przywrócono tradycyjne niemieckie rozmieszczenie muzyków w orkiestrze, poświęcano uwagę wykonawstwu historycznie poinformowanemu oraz rozszerzono repertuar o utwory kompozytorów skandynawskich, w tym Sibeliusa i Nielsena.

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Kariera i wyróżnienia

Herbert Blomstedt urodził się w 1927 roku w USA w szwedzkiej rodzinie — kaznodziei i pianistki. Pierwsze lekcje muzyki otrzymał od matki, uczył się gry na skrzypcach w Sztokholmie, a później studiował dyrygenturę, między innymi u Leonarda Bernsteina. Zadebiutował jako dyrygent w 1954 roku ze Sztokholmską Orkiestrą Filharmoniczną.

W 1969 roku Blomstedt po raz pierwszy wystąpił ze Staatskapelle Dresden, a w latach 1975–1985 był jej głównym dyrygentem. W 2017 roku poprowadził czterotygodniowe jubileuszowe tournée Orkiestry Gewandhaus po Europie i Azji z okazji 275-lecia zespołu. W tym samym roku miasto Lipsk uhonorowało go medalem honorowym, a w 2022 roku dyrygent otrzymał Wielki Krzyż z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. We wrześniu 2026 roku otrzymał japońską nagrodę artystyczną Praemium Imperiale.

Po śmierci Blomstedta dyrektor Gewandhausu Andreas Schulz nazwał go jednym z najwybitniejszych muzyków swoich czasów. Przewodniczący zarządu orkiestry Bernhard Krug przypomniał także odpowiedź dyrygenta na pytanie o spuściznę: chciałby pozostawić po sobie przyjaciół.

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