Grecki piosenkarz Konstantinos Argiros wystąpił w Ankarze w Turcji na koncercie w ATO Congresium. Przed występem powiedział, że jest otwarty na nowe projekty artystyczne z tureckimi muzykami, informuje Anadolu Agency.

Koncert w Ankarze

Koncert zorganizowano we współpracy Epifoni i Sinkron Management. Argiros wykonał dla słuchaczy szereg swoich popularnych utworów. Jak powiedział piosenkarz, podczas każdej wizyty w Turcji odczuwa ciepłe nastawienie miejscowej publiczności.

„Za każdym razem, gdy przyjeżdżam do Turcji, jestem witany z ogromną miłością. Chciałbym za to podziękować tureckim fanom muzyki” — powiedział Argiros.

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Współpraca z tureckimi muzykami

Argiros wspomniał o swoim wspólnym koncercie z turecką piosenkarką Silą i zaznaczył, że jest otwarty na dalszą współpracę z tureckimi wykonawcami. Nie wykluczył również możliwości nagrania kolejnej piosenki z Silą. Po powrocie do Aten piosenkarz planuje rozpocząć pracę nad nowymi projektami i kompozycjami.

Argiros powiedział, że od dzieciństwa słucha i śledzi turecką muzykę. Zwrócił uwagę na podobieństwo tradycji muzycznych Turcji i Grecji, w szczególności na wspólne melodie i wpływy wywodzące się z dziedzictwa kulturowego. Piosenkarz osobno wyróżnił głos i występy tureckiego artysty İbrahima Tatlısesa.

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