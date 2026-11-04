Диригент Герберт Бломстедт помер у 99 років — Der Spiegel

У Гетеборзі у віці 99 років помер всесвітньо відомий диригент Герберт Бломстедт. Про смерть музиканта в середу повідомили в Лейпцизькому Гевандгаузі. За даними його агентства, Бломстедт помер удома в колі родини, повідомляє Der Spiegel.

Робота з провідними оркестрами

Бломстедт упродовж десятиліть працював у Європі та США. Він був головним диригентом Дрезденської державної капели, Оркестру Гевандгауза в Лейпцигу та Симфонічного оркестру NDR, а також десять років очолював Симфонічний оркестр Сан-Франциско. Як запрошений диригент він виступав, зокрема, у Бостоні, Чикаго та Лос-Анджелесі.

У 1998–2005 роках Бломстедт був капельмейстером Гевандгауза, змінивши на посаді Курта Мазура. Після завершення роботи він залишався почесним диригентом Гевандгауза. За час його каденції відновили традиційне німецьке розташування музикантів в оркестрі, приділяли увагу історично поінформованому виконавству та розширили репертуар творами скандинавських композиторів, зокрема Сібеліуса та Нільсена.

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Кар'єра і відзнаки

Герберт Бломстедт народився 1927 року у США в родині шведів — проповідника та піаністки. Перші уроки музики він отримав від матері, навчався гри на скрипці у Стокгольмі, а згодом опановував диригування, зокрема у Леонарда Бернстайна. Дебютував як диригент 1954 року зі Стокгольмською філармонією.

У 1969 році Бломстедт уперше виступив із Дрезденською державною капелою, а в 1975–1985 роках був її головним диригентом. У 2017 році він очолив чотиритижневе ювілейне турне Оркестру Гевандгауза Європою та Азією з нагоди 275-річчя колективу. Того ж року місто Лейпциг нагородило його почесною медаллю, а 2022 року диригент отримав Великий хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина». У вересні 2026 року він отримав японську мистецьку премію Praemium Imperiale.

Директор Гевандгауза Андреас Шульц після смерті Бломстедта назвав його одним із найвидатніших музикантів свого часу. Голова правління оркестру Бернгард Круг також нагадав відповідь диригента на запитання про спадщину: він хотів би залишити по собі друзів.

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