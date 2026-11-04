指挥家赫伯特·布隆姆施泰特去世，享年99岁——《明镜周刊》

世界著名指挥家赫伯特·布隆姆施泰特在哥德堡去世，享年99岁。莱比锡布商大厦音乐厅于周三宣布了这位音乐家的死讯。据其经纪公司称，布隆姆施泰特在家中、家人陪伴下去世，《明镜周刊》报道。

与顶尖乐团合作

布隆姆施泰特数十年来在欧洲和美国工作。他曾担任德累斯顿国家管弦乐团、莱比锡布商大厦管弦乐团和北德广播交响乐团的首席指挥，还曾执掌旧金山交响乐团十年。作为客座指挥，他曾在波士顿、芝加哥和洛杉矶等地演出。

1998年至2005年，布隆姆施泰特担任布商大厦乐团的乐长，接替库尔特·马祖尔。结束任职后，他仍担任布商大厦乐团荣誉指挥。在其任期内，乐团恢复了传统的德国式乐手座位安排，重视历史知情演奏，并通过西贝柳斯、尼尔森等斯堪的纳维亚作曲家的作品扩充了曲目。

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职业生涯与荣誉

赫伯特·布隆姆施泰特1927年出生于美国，父母是瑞典人，分别为一名传教士和一名钢琴家。他最初从母亲那里接受音乐启蒙，在斯德哥尔摩学习小提琴，后来学习指挥，其中包括师从伦纳德·伯恩斯坦。1954年，他与斯德哥尔摩爱乐乐团首次以指挥身份登台。

1969年，布隆姆施泰特首次与德累斯顿国家管弦乐团合作演出；1975年至1985年，他担任该团首席指挥。2017年，为纪念乐团成立275周年，他率领布商大厦管弦乐团进行了为期四周的欧洲和亚洲周年巡演。同年，莱比锡市向他颁发荣誉奖章；2022年，这位指挥家获得德意志联邦共和国功绩勋章大十字星章。2026年9月，他获得日本艺术奖Praemium Imperiale。

布隆姆施泰特去世后，布商大厦音乐厅总监安德烈亚斯·舒尔茨称他是其时代最杰出的音乐家之一。乐团董事会主席伯恩哈德·克鲁格还回忆了这位指挥家被问及遗产时的回答：他希望留下朋友。

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