乌克兰歌手兼军人亚历山大·克瓦尔塔就其赴伦敦和巴黎之行引发的批评作出回应。这位艺术家强调，他仍在军队服役，而海外出差是与执行军事任务相关的。

据克瓦尔塔介绍，他负责为本部队采购和运输车辆。具体而言，最近从巴黎运来了一辆小型客车，此前从伦敦运来了一辆大众T5，再之前还运来了一辆三菱L200。

“我并没有退伍。你们无法理解一名乌克兰武装部队士兵既能唱歌又身在国外，这只是你们的问题。我有自己的任务，也有指派我执行这些任务的指挥官，”这位歌手表示。

此外，克瓦尔塔还驳斥了与维塔利·科兹洛夫斯基的比较，并强调自己并未退伍，仍是一名现役军人。

亚历山大·克瓦尔塔于2025年8月加入乌克兰武装部队。

来源：亚历山大·克瓦尔塔，播客《苏奇茨克尔穆兹》。

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