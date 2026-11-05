Александр Кварта объяснил, почему выезжает за границу во время службы в ВСУ

Украинский певец и военнослужащий Александр Кварта отреагировал на критику в связи с поездками в Лондон и Париж. Артист заверил, что продолжает служить в армии, а зарубежные командировки связаны с выполнением военных задач.

По словам Кварта, он занимается вопросами приобретения и доставки автомобилей для своей части. В частности, недавно из Парижа привезли микроавтобус, ранее из Лондона доставили Volkswagen T5, а перед этим — Mitsubishi L200.

«Я не уволился. То, что вам не укладывается в голове, что солдат ВСУ может петь и находиться за границей, — это же ваши проблемы. У меня есть свои задачи, свои командиры, которые отправляют меня на эти задания», — заявил певец.

Также Кварта отверг сравнения с Виталием Козловским, подчеркнув, что не уволен со службы и остается военнослужащим.

В ряды ВСУ Александр Кварта вступил в августе 2025 года.

Источник: Александр Кварта, подкаст «СучЦукрМуз».

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