Na Cypr zwrócono dwie bizantyjskie ikony z XIV wieku, przedstawiające ewangelistów Mateusza i Marka, skradzione po tureckiej inwazji w 1974 roku. Po ponad pięciu dekadach nieobecności zostały one oficjalnie przekazane diecezji Morfu, informuje Cyprus Mail.

Ikony odnaleziono w Wielkiej Brytanii

Obrazy pochodzą z kościoła Panagia Forbiotissa w Asinu. Przed inwazją przewieziono je do diecezji Kirenii, skąd zostały skradzione. Ikony odnaleziono później w Wielkiej Brytanii, gdzie udało się udokumentować ich przemieszczanie się i uznać prawa własności Kościoła Cypru.

Obecny właściciel zwrócił ikony bez rekompensaty. Biskup Morfu Neofytos nazwał ich powrót rezultatem wiary i wytrwałości. W poszukiwaniach i zwrocie uczestniczyli również bizantynista Christodoulos Hadjichristodoulou, historyczka sztuki Maria Pafitis oraz biskup Neapolu Porfyrios.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Część serii z Asinu

Ikony Mateusza i Marka należą do większej serii związanej ze świątynią w Asinu. W 2007 roku z Nowego Jorku zwrócono jeszcze dwa obrazy z tej serii — przedstawiające apostołów Piotra i Pawła. Ikona Chrystusa Pantokratora zachowała się, jednak dzieła przedstawiające Dziewicę Marię, Jana Chrzciciela oraz ewangelistów Jana i Łukasza nadal są uznawane za zaginione.

Kościół Panagia Forbiotissa, znany również jako Panagia tis Asinou, znajduje się w pobliżu Nikitari u podnóża Trodos. Klasztor założono w 1099 roku, a świątynię wzniesiono na początku XII wieku. Jest on częścią obiektu światowego dziedzictwa UNESCO „Malowane kościoły regionu Trodos”.

Czytaj nas na