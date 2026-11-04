На Кипр вернули две византийские иконы XIV века с изображениями евангелистов Матфея и Марка, похищенные после турецкого вторжения 1974 года. После более чем пяти десятилетий отсутствия их официально передали епархии Морфу, сообщает Cyprus Mail.

Иконы нашли в Великобритании

Образы происходят из церкви Панагии Форвиотиссы в Асину. До вторжения их перевезли в епархию Кирении, откуда они были похищены. Позднее иконы обнаружили в Великобритании, где удалось документально проследить их перемещение и признать право собственности Церкви Кипра.

Нынешний владелец вернул иконы без компенсации. Епископ Морфу Неофит назвал их возвращение результатом веры и настойчивости. В поиске и возвращении также участвовали византинист Христодулос Хаджихристодулу, искусствовед Мария Пафитис и епископ Неаполя Порфирий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Часть серии из Асину

Иконы Матфея и Марка принадлежат к более крупной серии, связанной с храмом в Асину. В 2007 году из Нью-Йорка вернули еще два образа этой серии — с изображениями апостолов Петра и Павла. Икона Христа Пантократора сохранилась, однако работы с изображениями Девы Марии, Иоанна Крестителя и евангелистов Иоанна и Луки до сих пор считаются пропавшими.

Церковь Панагии Форвиотиссы, также известная как Панагия тис Асину, расположена недалеко от Никитари в предгорьях Троодоса. Монастырь был основан в 1099 году, а храм построен в начале XII века. Он входит в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Расписные церкви региона Троодос».

Читай нас в