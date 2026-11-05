К 10-й годовщине со дня смерти певца Джорджа Майкла в прокат вышел фильм о его карьере

5 ноября в прокат вышел документальный фильм «Джордж Майкл: The Faith Tour», посвященный первому сольному мировому турне британского певца Джорджа Майкла. Фильм содержит ранее не публиковавшиеся архивные кадры выступлений музыканта.
Премьеру фильма приурочили к десятой годовщине смерти артиста. Жизнь легендарного певца оборвалась в возрасте 53 лет.
О чем фильм «Джордж Майкл: The Faith Tour»
Документальный фильм «Джордж Майкл: The Faith Tour» возвращает зрителей к одному из важных этапов музыкальной карьеры Джорджа Майкла — его первому сольному мировому турне. Фильм создали Дэвид Остин и Энди Мораган, которые при жизни артиста работали с ним и дружили. Энди Мораган снял видеоклипы на его легендарные хиты Faith, Careless Whisper и Last Christmas. Дэвида Остина связывали с артистом не только творческие проекты, но и многолетняя дружба.
Авторы создали фильм на основе архивных материалов парижских концертов певца 1988 года. Эти видеозаписи ранее не публиковались и годами хранились в архивах.
Подробности премьеры
Выход фильма совпадает с выпуском одноимённого концертного альбома. Его релиз запланирован на 6 ноября. В сборник от Sony Music Entertainment вошли 18 записей с концертов Джорджа Майкла в Париже, которые до сих пор официально не выпускались. Поклонники смогут приобрести альбом на CD, виниле или в расширенном коллекционном издании, которое будет содержать три пластинки, два компакт-диска и фотокнигу на 136 страниц с архивными фотографиями.
Выпуск фильма и альбома также приурочен к десятой годовщине смерти исполнителя. Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. За время своей музыкальной карьеры он реализовал более 100 млн записей в разных странах мира, дважды становился лауреатом премии «Грэмми», а его композиции заняли особое место в истории поп-музыки.
В частности, в фильм вошли записи двух концертов Джорджа Майкла, которые состоялись 30 и 31 мая 1988 года в парижском дворце спорта Palais Omnisports de Paris-Bercy. Концерты звезды снимали одновременно на 14 камер на профессиональную 35-миллиметровую кинопленку. Несмотря на это, полноценного концертного фильма об этих шоу так и не выпустили, а материалы хранились в архивах почти 40 лет.
Однако оригинальные пленки отреставрировали, изображение адаптировали к современным киноэкранам, а звук заново смонтировали и обработали. Поэтому фильм покажут в уникальном формате IMAX.