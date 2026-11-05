К 10-й годовщине со дня смерти певца Джорджа Майкла в прокат вышел фильм о его карьере

5 ноября в прокат вышел документальный фильм «Джордж Майкл: The Faith Tour», посвященный первому сольному мировому турне британского певца Джорджа Майкла. Фильм содержит ранее не публиковавшиеся архивные кадры выступлений музыканта.

Премьеру фильма приурочили к десятой годовщине смерти артиста. Жизнь легендарного певца оборвалась в возрасте 53 лет.

О чем фильм «Джордж Майкл: The Faith Tour»

Документальный фильм «Джордж Майкл: The Faith Tour» возвращает зрителей к одному из важных этапов музыкальной карьеры Джорджа Майкла — его первому сольному мировому турне. Фильм создали Дэвид Остин и Энди Мораган, которые при жизни артиста работали с ним и дружили. Энди Мораган снял видеоклипы на его легендарные хиты Faith, Careless Whisper и Last Christmas. Дэвида Остина связывали с артистом не только творческие проекты, но и многолетняя дружба.

Авторы создали фильм на основе архивных материалов парижских концертов певца 1988 года. Эти видеозаписи ранее не публиковались и годами хранились в архивах.

Подробности премьеры

Выход фильма совпадает с выпуском одноимённого концертного альбома. Его релиз запланирован на 6 ноября. В сборник от Sony Music Entertainment вошли 18 записей с концертов Джорджа Майкла в Париже, которые до сих пор официально не выпускались. Поклонники смогут приобрести альбом на CD, виниле или в расширенном коллекционном издании, которое будет содержать три пластинки, два компакт-диска и фотокнигу на 136 страниц с архивными фотографиями.

Выпуск фильма и альбома также приурочен к десятой годовщине смерти исполнителя. Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. За время своей музыкальной карьеры он реализовал более 100 млн записей в разных странах мира, дважды становился лауреатом премии «Грэмми», а его композиции заняли особое место в истории поп-музыки.

В частности, в фильм вошли записи двух концертов Джорджа Майкла, которые состоялись 30 и 31 мая 1988 года в парижском дворце спорта Palais Omnisports de Paris-Bercy. Концерты звезды снимали одновременно на 14 камер на профессиональную 35-миллиметровую кинопленку. Несмотря на это, полноценного концертного фильма об этих шоу так и не выпустили, а материалы хранились в архивах почти 40 лет.

Однако оригинальные пленки отреставрировали, изображение адаптировали к современным киноэкранам, а звук заново смонтировали и обработали. Поэтому фильм покажут в уникальном формате IMAX.



Перед основной концертной частью зрителям покажут короткометражный фильм «Finding Faith», режиссером которого стала дочь легендарного музыканта Пола Маккартни, британская фотограф и кинорежиссер Мэри Маккартни. Она использовала ранее неопубликованные аудиозаписи интервью Джорджа Майкла, в которых он рассказывает о периоде создания альбома Faith в 1986–1988 годах. Также в короткометражку вошли ранее неизвестные фотографии певца, сделанные американским фотографом Хербом Ритцем, и закулисные кадры со съемок клипа «Faith». undefined Феномен британской поп-музыки Джордж Майкл Джордж Майкл, настоящее имя которого Георгиос Кириакос Панайоту, родился 25 июня 1963 года в Лондоне. Музыкой будущий артист увлекся ещё в юные годы. В школе он познакомился с Эндрю Риджли, с которым впоследствии создал группу Wham!, быстро завоевавшую популярность благодаря песням «Wake Me Up Before You Go-Go», «Last Christmas», «Everything She Wants», «Club Tropicana» и другим. В 1986 году группа прекратила своё существование, после чего Джордж Майкл начал сольную карьеру. Уже в следующем году он выпустил дебютный альбом Faith, который стал одним из самых успешных в его карьере. В альбом вошли композиции «Faith», «Father Figure», «One More Try» и «I Want Your Sex». Среди других известных сольных хитов исполнителя — «Careless Whisper», «Freedom! '90», «Fastlove», «Jesus to a Child», «Outside» и «Praying for Time». Всего за почти 40 лет музыкальной карьеры певец продал более 100 млн записей своих песен и получил две премии «Грэмми». Концерт Джорджа Майкла в Киеве 9 июля 2007 года Джордж Майкл дал концерт в Киеве на арене НСК «Олимпийский». Однако собрать аншлаг звезде не удалось. Тогда в столице звучали такие хиты Джорджа Майкла, как First Love, Shoot The Dog и другие. Для шоу певца подготовили 30-метровую сцену с пятью плазменными экранами, на которых транслировалось его выступление и отрывки из клипов. Более того, певец путешествовал со своим личным поваром, поэтому за кулисами для него оборудовали отдельную кухню. В Киев артист также привез свою гримерную. Личная жизнь Джорджа Майкла Джордж Майкл был геем. Впервые публично он подтвердил свою сексуальную ориентацию в 1998 году после ареста в Лос-Анджелесе. При этом родителям певец признался ещё в 1993 году, на следующий день после смерти своей первой любви, бразильского дизайнера Ансельмо Фелеппы. С Ансельмо Фелеппой певец познакомился в 1991 году. Они были вместе около двух лет, однако в 1993 году мужчина умер от СПИДа. Майкл тяжело переживал эту утрату. Впоследствии он посвятил любимому песни «Jesus to a Child» и «You Have Been Loved». В 1996 году певец познакомился с американским бизнесменом Кенни Госсом. Их отношения длились около 13 лет. После разрыва с Госсом партнером Джорджа Майкла стал австралийский парикмахер Фади Фаваз, с которым артист был в отношениях до своей смерти в 2016 году. Певец никогда не был женат и не имел детей. Однако самыми близкими людьми в его жизни были сестры Йода и Мелани, которая сопровождала его во время гастролей и была ближе всех в семье. Причина смерти Джорджа Майкла Певец скончался 25 декабря 2016 года в собственном доме в графстве Оксфордшир. Ему было 53 года. Тело артиста обнаружил его партнер Фади Фаваз. Сначала обстоятельства смерти не раскрывались, а первый вскрытие не дало окончательного ответа. Лишь в марте 2017 года коронер обнародовал заключение: Джордж Майкл умер естественной смертью в результате дилатационной кардиомиопатии с миокардитом, а также страдал жировой болезнью печени. Наследство Джорджа Майкла На момент смерти состояние Джорджа Майкла оценивалось примерно в 97,6 млн фунтов стерлингов. Большая часть наследства по завещанию досталась его сестрам Мелани и Йоде. Часть имущества также получили отец музыканта Кириакос Панайоту, близкие друзья и люди, которые работали с ним. Зато его бывший партнер Кенни Госс, как и Фади Фаваз, в завещании не были указаны. Видео: опубликован первый посмертный сингл Джорджа Майкла

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