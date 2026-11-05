值此歌手乔治·迈克尔逝世十周年之际，一部讲述他职业生涯的电影上映了

11月5日，纪录片《乔治·迈克尔：The Faith Tour》正式上映，该片记录了英国歌手乔治·迈克尔的首次个人世界巡演。影片收录了此前从未公开的该歌手演出档案影像。

影片的首映恰逢这位艺术家逝世十周年纪念日。这位传奇歌手的生命在53岁时戛然而止。

《乔治·迈克尔：The Faith Tour》讲述了什么

纪录片《乔治·迈克尔：The Faith Tour》将观众带回乔治·迈克尔音乐生涯中的重要阶段之一——他的首次个人世界巡演。 该片由大卫·奥斯汀和安迪·莫拉根联合创作，两人在乔治·迈克尔生前曾与其共事并保持着深厚友谊。安迪·莫拉根曾为他的传奇金曲《Faith》、《Careless Whisper》和《Last Christmas》执导过音乐录影带。 大卫·奥斯汀与这位艺术家不仅因创作项目而结缘，更因多年的友谊而紧密相连。

两位导演利用1988年歌手在巴黎演唱会的档案素材制作了这部影片。这些视频记录此前从未公开，多年来一直保存在档案库中。

首映详情

该纪录片的上映恰逢同名现场专辑的发行。该专辑定于11月6日发行。这张由索尼音乐娱乐（Sony Music Entertainment）推出的合集收录了乔治·迈克尔在巴黎演唱会的18首曲目，这些曲目此前从未正式发行过。 粉丝们可以购买CD版、黑胶版，或是包含三张黑胶唱片、两张CD以及一本收录了136页档案照片的136页相册的豪华收藏版。

电影和专辑的发行也恰逢这位歌手逝世十周年。乔治·迈克尔于2016年12月25日去世，享年53岁。 在其音乐生涯中，他在世界各地的唱片销量超过1亿张，两度荣获格莱美奖，其作品在流行音乐史上占据着特殊地位。

其中，影片收录了乔治·迈克尔于1988年5月30日和31日在巴黎贝西体育宫（Palais Omnisports de Paris-Bercy）举行的两场演唱会的实况。 当时，14台摄像机同时使用专业的35毫米电影胶片对这位巨星的演唱会进行了拍摄。尽管如此，这些演出的完整演唱会影片却一直未曾发行，相关素材在档案库中尘封了近40年。

不过，原始胶片已经过修复，画面经过适配以适应现代电影银幕，音效也进行了重新混音和处理。因此，该影片将以独特的IMAX格式上映。

在主演出环节

开始前，观众将先观看短片《Finding Faith》，该片由传奇音乐人保罗·麦卡特尼的女儿、英国摄影师兼电影导演玛丽·麦卡特尼执导。 她运用了乔治·迈克尔此前未公开的采访录音，其中他讲述了1986至1988年间创作专辑《Faith》的经历。 此外，这部短片还收录了由美国摄影师赫布·里茨拍摄的、此前未公开的歌手照片，以及《Faith》音乐录影带拍摄时的幕后花絮。 undefined 英国流行音乐现象——乔治·迈克尔 乔治·迈克尔，本名乔治奥斯·基里亚科斯·帕纳约图，1963年6月25日出生于伦敦。这位未来的艺术家自幼便对音乐产生了浓厚兴趣。 在学校里，他结识了安德鲁·里奇利，两人随后组建了乐队Wham!，凭借《Wake Me Up Before You Go-Go》、《Last Christmas》、《Everything She Wants》、《Club Tropicana》等歌曲迅速走红。 1986年，乐队解散，此后乔治·迈克尔开启了个人音乐生涯。次年，他发行了首张个人专辑《Faith》，该专辑成为他职业生涯中最成功的作品之一。 专辑中收录了《Faith》、《Father Figure》、《One More Try》和《I Want Your Sex》等歌曲。 这位歌手的其他知名个人热门单曲还包括《Careless Whisper》、《Freedom! '90》、《Fastlove》、《Jesus to a Child》、《Outside》和《Praying for Time》。 在近40年的音乐生涯中，这位歌手累计售出超过1亿张唱片，并两度荣获格莱美奖。 乔治·迈克尔在基辅的演唱会 2007年7月9日，乔治·迈克尔在基辅的“奥林匹克”国家体育场举办了演唱会。然而，这位巨星未能吸引满座观众。当时，乔治·迈克尔的《First Love》、《Shoot The Dog》等热门歌曲在首都响彻全场。 为了这场演出，主办方搭建了一个30米长的舞台，配备了五块等离子屏幕，用于直播他的表演以及音乐录影带的片段。 不仅如此，这位歌手还随行带了自己的私人厨师，因此后台专门为他设置了一间独立厨房。此外，他还把自己的化妆间也带到了基辅。 乔治·迈克尔的私生活 乔治·迈克尔是同性恋。1998年他在洛杉矶被捕后，首次公开承认了自己的性取向。 与此同时，早在1993年，就在他的初恋——巴西设计师安塞尔莫·费莱帕去世的第二天，这位歌手就向父母坦白了此事。他于1991年与安塞尔莫·费莱帕相识。 两人在一起约两年，但1993年安塞尔莫因艾滋病去世。迈克尔对这一损失感到非常痛苦。后来，他将歌曲《Jesus to a Child》和《You Have Been Loved》献给了爱人。 1996年，这位歌手结识了美国商人肯尼·戈斯。他们的恋情持续了约13年。 与戈斯分手后，乔治·迈克尔的伴侣变成了澳大利亚发型师法迪·法瓦兹，两人一直相伴直至2016年乔治·迈克尔去世。 这位歌手从未结婚，也没有子女。不过，他生命中最亲近的人是他的姐妹约达和梅兰妮，其中梅兰妮曾陪伴他巡回演出，是家族中与他关系最亲密的人。 乔治·迈克尔的死因 这位歌手于2016年12月25日在牛津郡的家中去世，享年53岁。 发现他遗体的正是他的伴侣法迪·法瓦兹。起初，死因并未公开，而首次尸检也未能给出最终结论。 直到2017年3月，验尸官才公布结论：乔治·迈克尔因扩张型心肌病合并心肌炎而自然死亡，此外他还患有脂肪肝。 乔治·迈克尔的遗产 去世时，乔治·迈克尔的净资产估计约为9760万英镑。根据遗嘱，大部分遗产由他的姐妹梅拉妮和约迪继承。 音乐家的父亲基里亚科斯·帕纳约图、亲密朋友以及曾与他共事的人也分得了一部分遗产。然而，他的前伴侣肯尼·戈斯和法迪·法瓦兹均未在遗嘱中被提及。 视频：乔治·迈克尔的首支遗作单曲发布

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