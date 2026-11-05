值此歌手乔治·迈克尔逝世十周年之际，一部讲述他职业生涯的电影上映了

11月5日，纪录片《乔治·迈克尔：The Faith Tour》正式上映，该片记录了英国歌手乔治·迈克尔的首次个人世界巡演。影片收录了此前从未公开的该歌手演出档案影像。
影片的首映恰逢这位艺术家逝世十周年纪念日。这位传奇歌手的生命在53岁时戛然而止。
《乔治·迈克尔：The Faith Tour》讲述了什么
纪录片《乔治·迈克尔：The Faith Tour》将观众带回乔治·迈克尔音乐生涯中的重要阶段之一——他的首次个人世界巡演。 该片由大卫·奥斯汀和安迪·莫拉根联合创作，两人在乔治·迈克尔生前曾与其共事并保持着深厚友谊。安迪·莫拉根曾为他的传奇金曲《Faith》、《Careless Whisper》和《Last Christmas》执导过音乐录影带。 大卫·奥斯汀与这位艺术家不仅因创作项目而结缘，更因多年的友谊而紧密相连。
两位导演利用1988年歌手在巴黎演唱会的档案素材制作了这部影片。这些视频记录此前从未公开，多年来一直保存在档案库中。
首映详情
该纪录片的上映恰逢同名现场专辑的发行。该专辑定于11月6日发行。这张由索尼音乐娱乐（Sony Music Entertainment）推出的合集收录了乔治·迈克尔在巴黎演唱会的18首曲目，这些曲目此前从未正式发行过。 粉丝们可以购买CD版、黑胶版，或是包含三张黑胶唱片、两张CD以及一本收录了136页档案照片的136页相册的豪华收藏版。
电影和专辑的发行也恰逢这位歌手逝世十周年。乔治·迈克尔于2016年12月25日去世，享年53岁。 在其音乐生涯中，他在世界各地的唱片销量超过1亿张，两度荣获格莱美奖，其作品在流行音乐史上占据着特殊地位。
其中，影片收录了乔治·迈克尔于1988年5月30日和31日在巴黎贝西体育宫（Palais Omnisports de Paris-Bercy）举行的两场演唱会的实况。 当时，14台摄像机同时使用专业的35毫米电影胶片对这位巨星的演唱会进行了拍摄。尽管如此，这些演出的完整演唱会影片却一直未曾发行，相关素材在档案库中尘封了近40年。
不过，原始胶片已经过修复，画面经过适配以适应现代电影银幕，音效也进行了重新混音和处理。因此，该影片将以独特的IMAX格式上映。