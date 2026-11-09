Елена Тополя заговорила о возвращении к псевдониму Alyosha

Украинская певица Елена Тополя задумывается о возвращении к сценическому псевдониму Alyosha, от которого она отказалась во время полномасштабной войны. Об этом артистка рассказала после непростого года, в течение которого пережила развод и скандал с распространением личного видео. Певица также призналась, что стала сдержаннее и больше не хочет открыто показывать свои переживания.

Артистка призналась, что после всего пережитого решила по-другому относиться к людям и собственным эмоциям. Раньше она считала себя очень эмпатичной, но теперь старается быть сдержаннее и больше полагаться на рациональные решения. «Я запретила себе быть такой эмпатичной, как раньше. Я стала более холодной, рациональной. Да, мне тоже больно. Но вы этого не увидите — и мне будет больно», — сказала певица.

Отдельно Елена заговорила о сценическом имени Alyosha. Она не исключает, что снова будет выступать именно под этим псевдонимом. По словам артистки, это имя для неё имеет особое значение и связано не только с музыкальной карьерой в Украине. «Мы за то, чтобы вернулась Alyosha. Вообще, мой псевдоним Alyosha был придуман именно на английском языке. Это было не просто решение и не просто имя. Это ещё означало Божий свет, свет от Бога», — пояснила Тополя.

Певица подчеркнула, что выбирала этот псевдоним с расчетом на международную аудиторию. Ранее она выпускала англоязычный альбом, а также продолжает петь на английском языке. Поэтому возвращение к имени Alyosha для неё связано и с возможностью вновь развивать музыкальную карьеру за пределами Украины. «Поэтому Alyosha — это для всего мира, не только для Украины, потому что у меня был и англоязычный альбом, и дальше я продолжала и продолжаю петь англоязычные песни. Они у меня есть», — рассказала артистка.

В то же время окончательное возвращение к англоязычному творчеству она связывает с окончанием войны. Елена надеется, что после этого сможет записать новый альбом на английском языке. «Когда закончится война, очень надеюсь, появится возможность записать новый англоязычный альбом», — добавила певица.

Итак, пока что Елена Тополя лишь говорит о возможном возвращении к псевдониму Alyosha. Окончательного решения об изменении сценического имени она пока не объявила. Об изменениях в своей жизни и возможном возвращении к прежнему сценическому имени Елена Тополя рассказала в интервью для «Суспільне Одеса».

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