Do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Polsce po niemal 80 latach wróciła grafika „Dama z wachlarzem”, która zaginęła podczas II wojny światowej. Dzieło zostało bezwarunkowo przekazane muzeum przez niemieckie małżeństwo, które było jego poprzednim właścicielem, informuje RMF24.

Datowanie i ewidencja muzealna

Grafika znana jest również pod nazwą „Dama stojąca w białej sukni z wachlarzem w ręku”. Według mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Marcina Dawidowicza prawdopodobnie pochodzi ona z XIX wieku. Jest to oleodruk z ręcznie domalowanymi elementami, wykonany na papierze i naklejony na płótno.

Dzieło po raz pierwszy odnotowano w wilanowskim „Inwentarzu obrazów” z 1877 roku, a następnie w katalogu z 1895 roku. W obu dokumentach miało numer inwentarzowy 775.

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Powrót do kolekcji muzealnej

Według Dawidowicza grafikę, podobnie jak większość mienia rezydencji wilanowskiej, prawdopodobnie wywieziono jesienią 1944 roku podczas operacji prowadzonej przez niemieckiego komisarza Alfreda Schellenberga.

Na odwrocie dzieła zachowały się oryginalne wilanowskie oznaczenia: naklejka ze starym numerem inwentarzowym oraz stempel „GALERYA OBRAZÓW W WILLANOWIE”. Grafikę wpisano do rejestru zabytków. Można ją zobaczyć w Kordegardzie na wystawie „Utracone/Odzyskane”.

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